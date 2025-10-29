“한국시리즈 입장권 최고 999만원까지 거래” 정연욱 의원, 암표 문제 지적

사진=뉴시스

“피해는 국민이 보는데, 정부가 손을 놓고 있습니다.”

프로야구 한국시리즈 입장권이 온라인에서 최고 999만원에 거래된 것으로 나타났다. 국회 문화체육관광위원회 소속인 정연욱 국민의힘 의원(부산 수영구)은 29일 “문체부가 감독기관으로서 실태조사나 재판매 방지 지침도 없이 법안 통과만 기다리고 있다”며 “지금 필요한 것은 법이 아니라 의지”라고 밝혔다.

국정감사에서 이미 문제가 제기됐음에도 정부가 뚜렷한 대책을 내놓지 못한 채 암표 시장이 확산되고 있다는 지적이다. 정연욱 의원실에 따르면 지난 26일 LG와 한화가 서울 잠실 야구장에서 맞붙은 한국시리즈(KS·7전4선승제) 1차전 입장권은 암표 사이트 ‘티켓베이’에서 최고 100만원을 넘어섰다는 설명이다.

이어 일반석도 49만~55만원 사이에 거래됐으며, 이후 다음 달 2일 잠실 야구장서 예정된 6차전 티켓은 최고 999만원에 거래된 것으로 확인됐다.

이번 사태를 두고 인기 경기 티켓의 선점·전매 구조를 방치해온 제도적 허점이 불법 거래 시장으로 이어졌다는 점에서 제도 개선이 필요하다는 목소리다. 정 의원은 “이건 단순한 인기 경기의 프리미엄이 아니라 명백한 불법 재판매”라며 “최휘영 문화체육관광부 장관이 국정감사에서 ‘여력이 없다’고 답한 지 열흘 만에 사태가 더 심각해졌다”고 비판했다.

“국민은 피해를 보고 있는데 정부는 손을 놓고 있다”는 그는 “문체부가 직접 암표 근절을 위한 지침과 재판매 방지 시스템을 마련해야 한다”고 덧붙였다.

