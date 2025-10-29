[게임리뷰] 눈과 손이 모두 즐거운 ‘아키텍트’, 만족감도 두 배

아키텍트는 커스터마이즈를 통해 캐릭터를 꾸밀 수 있다. 드림에이지 제공

아키텍트:랜드 오브 엑자일이 방대한 오픈월드와 몰입감 높은 전투, 자유로운 캐릭터 커스터마이징을 앞세워 주목받고 있다.

지난 22일 정식 출시된 아키텍트는 리니지2:레볼루션과 제2의 나라를 제작한 박범진(아쿠아트리 대표) 사단이 선보인 신작으로, 언리얼 엔진5를 기반으로 한 방대한 심리스 월드를 구현한 게임이다.

드림에이지의 첫 MMORPG로, 출시 전부터 이어진 관심이 공식 론칭 후에도 이어지며 유의미한 성과를 기록하고 있다. 출시 1주일만인 29일 현재 모바일게임 순위 최고매출 3위에 등극했다.

모험, 협동, 경쟁 요소가 잘 결합돼 이용자들의 관심과 호응을 이끈 것으로 보인다. 직접 플레이해보니 캐릭터 커스터마이징을 비롯해 1인 공략 던전인 도전 관문(핵앤슬래시·보스전·디펜스형 플레이)과 1인 미니 게임 콘텐츠인 환영 금고(특수 이동을 이용한 퍼즐 플레이), 동료와 함께 진행하는 파티 던전인 균열, 풍부한 보상을 획득할 수 있는 최상의 사냥 필드인 거인의 탑 등 핵심 콘텐츠가 잘 갖춰진 모범적인 MMORPG라는 느낌을 받았다.

캐릭터는 전사·마법사·전투사제·암살자·사냥꾼 등 다섯 가지 직업 중 하나를 선택해 외형을 꾸밀 수가 있는데, 남녀 성별을 선택하는 것은 물론 헤어스타일부터 얼굴형, 피부 톤, 체형 스타일 등 디테일한 부분까지 취향껏 커스터마이징할 수 있었다. 장르에 익숙하지 않은 유저도 먼저 캐릭터 제작의 즐거움을 느끼면서 게임에 쉽게 몰입할 수 있을 것으로 기대되는 부분이다. 캐릭터 시뮬레이션 게임만큼이나 꾸미는 요소가 많고 심지어 그래픽 퀄리티가 뛰어나 캐릭터를 만들어가는 재미가 높았다.

특수 이동 비행으로 날아가는 모습. 드림에이지 제공

거대 필드 거인의 탑에서 사냥하는 모습. 드림에이지 제공

본격적으로 게임을 시작하면 스토리 흐름에 따라 튜토리얼이 진행된다. 아키텍트는 수천 년간 방치된 미지의 땅으로 향하는 모험가가 자신이 소속된 용병단의 행방을 쫓던 중 탑의 숨겨진 전말에 대해 알게 되고, 다양한 몬스터를 조우하며 겪는 스토리를 그린다. 이야기와 함께 튜토리얼이 진행되기 때문에 자연스럽게 세계관과 전투 방식을 익히며 게임에 보다 쉽게 적응할 수 있었다.

조작법이 익숙해지면 방대한 심리스 월드를 자유롭게 돌아다니며 반짝이는 장소를 탐색하거나 장소 군데군데 놓인 보물상자 등을 통해 아이템을 얻을 수 있는데, 이런 요소가 꽁꽁 숨겨진 게 아니라 종종 등장해 탐험의 재미가 만족스러웠다. 생생하게 표현된 주변 경관을 구경하는 즐거움도 더해져 세계 속을 직접 모험하는 듯한 몰입감을 받았다. 또 화면 시점이 기본, 고정, 액션 카메라로 전환할 수 있어 다양한 시점에서 게임을 감상할 수 있었다. 비행, 수영, 암벽 등반 등 제약 없는 특수 이동도 타 MMORPG와 차별화된 요소로 느껴졌다.

협동 콘텐츠 대범람을 통해 적을 물리치고 있는 모습. 드림에이지 제공

혼자하는 플레이도 즐겁지만, 최대 5명의 동료와 마물을 처치하는 균열과 24시간 내내 필드 전역에서 무작위로 발생하는 돌발 PvE 이벤트 범람, 범람을 클리어한 단계에 따라 최종 보스의 난이도와 보상이 결정되는 콘텐츠 대범람 등을 통해 협동 플레이의 재미를 크게 느낄 수 있었다. 혼자 클리어하기 어려운 보스와 기믹을 해결하면서 통쾌함은 물론 보상을 얻는 즐거움이 컸다. 더욱이 시원시원한 액션과 화려한 시각효과가 어우러져 플레이 내내 짜릿한 손맛과 압도적인 전투 쾌감을 느낄 수 있었다.

고퀄리티의 그래픽 품질과 방대한 콘텐츠에 따른 최적화, 성능 안정화에 대한 우려는 여전히 남아 있으나, 박범진 대표는 “PC에선 RTX 3060 시리즈 이상의 그래픽카드로 고품질 그래픽을 즐길 수 있으며, 모바일의 경우 IOS는 아이폰 14 이상 기기, 안드로이드는 갤럭시 23 이상 기기부터 원활히 플레이할 수 있다”고 말했다.

출시 일주일이 지난 현재 아키텍트는 유저들의 피드백을 지속 확인 중이며 이에 따른 개선 업데이트도 진행 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

