피크민 블룸, 4주년 맞이 ‘산책 파티·커뮤니티 데이’ 진행

AR 게임 ‘피크민 블룸’이 4주년을 맞아 특별 산책 파티와 커뮤니티 데이를 진행한다.
29일 나이언틱에 따르면 4주년 산책 파티는 다음달 7일부터 10일까지 진행된다. 사전 등록은 11월4일부터 시작이다.
참가자는 빨강, 노랑, 파랑 세 팀 중 하나로 배정되며 팀별로 경쟁하게 된다. 팀 점수에는 걸음 수뿐 아니라 심은 꽃, 파괴한 버섯, 샐비어 꽃 배지를 획득한 인원 수까지 모두 합산된다. 산책 파티 임무를 완료한 참가자에게는 4주년을 기념하는 특별 카드가 증정된다.
커뮤니티 데이는 다음달 8일부터 9일까지 열리며 이벤트 기간 중 파랑, 빨강, 노랑, 하양 꽃잎을 주위에 심으면 빅 플라워가 샐비어로 피어난다.
또한 1만 걸음 목표를 달성하는 유저에게는 샐비어 꽃 배지가 수여된다. 이와 함께 화분 속 모종의 성장 속도가 1.5배 빨라지며, 꽃을 심는 도중에는 더욱 빨리 자라난다.
아울러 웹숍에서는 커뮤니티 데이 번들 팩 및 스페셜 임무 티켓 등을 판매해 유저들이 더욱 즐겁게 이벤트에 참여할 수 있도록 지원할 예정이다.
신정원 기자 garden1@sportsworldi.com
