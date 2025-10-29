‘체인소 맨’ 영화 열기에 전시도 인기…2주 연장 확정

TV애니메이션 체인소 맨 展 포스터. 웨이즈비 제공

일본 애니메이션 체인소 맨 인기가 극장가를 넘어 전시장까지 이어지고 있다.

29일 공연·전시 기획사 웨이즈비에 따르면 덕스(DUEX) 홍대 2관에서 개최되고 있는 ‘TV애니메이션 체인소 맨 展’이 당초 종료 일정인 다음달 9일에서 23일까지로 연장했다.

극장판 체인소 맨: 레제편의 흥행이 전시까지 번지며 관람객이 증가해 이에 따라 기간을 확대한 것이다. 극장판 체인소 맨: 레제편은 이날 국내 누적 관객수 257만명을 돌파했다.

전시는 지난 7월19일 개막 이후 여름방학 기간 동안 꾸준한 인기를 끌었으며, 특히 추석 연휴에는 하루 1000명 이상의 관람객이 방문하는 등 후반부로 갈수록 관람 열기가 고조되고 있다. 극장판을 통해 체인소 맨 매력에 흠뻑 빠진 관객들이 전시장을 찾아 한 번 더 작품의 세계관과 제작 비하인드 스토리까지 섭렵하며 팬심을 키워가고 있다.

TV애니메이션 체인소 맨 展 전시장 모습. 웨이즈비 제공

전시는 2022년 10월 첫 방영된 TV 애니메이션을 기반으로 구성됐다. 애니메이션 1화부터 12화까지의 대표 장면을 재현한 공간 구성은 물론, 1:1 실물 크기 피규어(체인소 맨, 마키마, 파워, 하야카와 아키)가 설치돼 관람객의 눈길을 사로잡고 있다.

또한 애니메이션 원화, 콘셉트 아트, 스토리보드, 캐릭터 설정 자료 등 제작사 마파(MAPPA)가 엄선한 비하인드 전시물과 함께, 제작 과정이 담긴 특별 영상 및 메이킹 필름도 공개된 것은 물론, 다양한 포토존까지 마련돼 전시 그 이상의 경험을 선사하고 있다.

전시 연장 결정에 따라 매진됐던 굿즈들도 일부 재입고를 기다리고 있다. 덕스(DUEX) 공식 SNS를 통해 재입고 소식이 공개되고 있으며, 매진으로 구매하지 못했던 관객들을 위해 기관람을 인증할 수 있는 실물 입장권 또는 예매 내역 확인을 통해 입장권 없이도 굿즈샵을 이용할 수 있도록 운영될 계획이다.

한편 체인소 맨은 일본 만화가 후지모토 타츠키의 작품으로, 슈에이샤의 앱 소년 점프+를 통해 연재 중이다. 전 세계 누적 발행부수 3000만부를 돌파했다.

주인공 덴지는 체인소 악마 포치타와 함께 악마 사냥꾼으로 살아가며 부모님의 빚을 갚기 위해 힘든 생활을 이어가다 배신으로 죽음을 맞는다. 하지만 포치타와의 계약으로 악마의 심장을 가진 체인소 맨으로 부활하면서 벌어지는 흥미진진한 이야기를 담고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]