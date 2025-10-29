컴백 앞둔 ITZY, 2026년도 뜨겁게 달린다

그룹 ITZY가 내년 새 월드투어에 돌입하고 월드와이드 인기를 확장한다.

ITZY는 11월10일 새 미니앨범 터널 비전(TUNNEL VISION)과 동명 타이틀곡을 발표한다. 컴백을 앞두고 29일 공식 SNS 채널에 세 번째 월드투어 터널 비전 인 서울 포스터를 게재하고 믿지(팬덤명)와의 만남을 예고했다.

소속사에 따르면 ITZY는 2026년 2월 13일부터 15일까지 사흘간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 새 월드투어의 포문을 여는 서울 공연을 개최한다. 지난해 8월 전 세계 28개 지역 32회 공연으로 전개된 두 번째 월드투어 본 투 비(BORN TO BE) 이후 약 1년 6개월 만에 여는 새 월드투어다.

최근 ITZY는 풍성한 티저 콘텐츠를 공개하며 컴백 몰입도를 높이고 있다. 그룹 공식 SNS 채널에 신보 터널 비전 리릭 스포일러를 공개했다. 해당 영상은 새 앨범에 수록된 전 트랙의 가사를 속도감 있게 믹스해 눈길을 사로잡았다. ‘Feeling myself’, ‘피어난 꿈은 rose 빛이 날 비춰’, ‘맞물린 타이밍’ 등 독특한 타이포그래피로 표현된 가사와 믹스 트랙 속 사운드가 어떤 조화를 이룰지 주목된다.

이번 컴백은 지난 6월 발표한 걸스 윌 비 걸스(Girls Will Be Girls) 이후 약 5개월 만이다. 터널 비전에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 포커스(Focus), 디와이티(DYT), 플리커(Flicker) 등 총 6곡이 수록된다.

