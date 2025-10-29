산다라박, 故 이희철 생일 맞아 납골당 찾아 “사랑해, 또 보러 올게”

그룹 2NE1 멤버 산다라박이 고(故) 이희철의 생일을 맞아 납골당을 찾아 애틋한 마음을 전했다. 사진 = 산다라박 SNS 계정

그룹 2NE1 멤버 산다라박이 고(故) 이희철의 생일을 맞아 납골당을 찾아 애틋한 마음을 전했다.

산다라박은 28일 자신의 SNS에 “생일 축하해 내 친구 희철아. 사랑해 또 보러 올게”라는 글과 함께 사진을 게재했다. 이어 “희철이 납골당 갈 때마다 무지개가 비치는데 희철이가 우리 만나러 온 게 아닐까 싶다. 그랬으면 좋겠는 마음”이라며 고인을 그리워했다.

두 사람은 7년간 크리스마스를 함께 보낼 정도로 가까운 친구 사이였던 것으로 알려졌다. 2023년 KBS2 ‘살림하는 남자들2’에서는 가수 황보, 브라운 아이스 걸스 제아, 산다라박, 이희철이 시간을 보내며 우정을 쌓는 모습이 그려졌다.

또한 지난 8월 황보의 생일에 모인 세 사람은 이희철과 함께 찍은 사진을 공개해 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다. 산다라박 역시 지난 6월 고인의 본가를 찾은 뒤 “항상 그리운 희철이. 항상 기억할게. 내 친구야”라며 애틋한 마음을 전한 바 있다.

한편, 이희철은 KBS2 ‘살림하는 남자들2’ 출연을 비롯해 스타일리스트로도 활동했던 사업갈로, 지난 1월 7일 심근경색으로 갑작스럽게 세상을 떠났다.

산다라박은 2009년 그룹 2NE1으로 데뷔했으며, ‘I Don`t Car’, ‘Fire’, ‘내가 제일 잘 나가’ 등 수많은 히트곡으로 큰 사랑을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

