체육공단, 2025년 체육장학금 신청자 모집…최대 200만원

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)은 문화체육관광부(장관 최휘영)와 우수한 학생 선수 육성을 위한 ‘2025년 체육장학금 사업’의 신청자를 모집한다고 밝혔다.

‘체육장학금’은 전국 규모 대회에서 3위 이상 입상한 학생 선수를 대상으로 교육과정별 30만 원(초등학생)부터 100만 원(고등학생)까지 지원한다. 단, 장애 학생 선수의 경우, 대학생까지 지원할 수 있으며 최대 200만 원을 지원받을 수 있다.

신청 자격은 공고일 기준 재학 중인 학생 선수로서 대한(장애인)체육회 또는 중앙 종목단체 주관 대회에서 3위 이상 입상한 실적을 보유한 자로, 체육공단은 신청자 서류 검토 후 선정 기준에 따라 지원 대상자를 선정할 예정이다.

희망하는 학생 선수는 종목별 경기단체를 통해 신청할 수 있으며, 신청 기간은 단체별로 다르다. 단, 체육공단 최종 접수 기한은 오는 11월 21일까지다.

‘체육장학금’ 관련 자세한 사항은 체육공단 누리집 또는 체육인 복지 지원 포털에서 확인할 수 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

