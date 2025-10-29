홍진경, 지드래곤 향한 변함없는 팬심 “묻지도 따지지도 않는 사랑”

모델 겸 방송인 홍진경. 사진 = 홍진경 SNS 계정

모델 겸 방송인 홍진경이 가수 지드래곤에 대한 애정을 공개적으로 드러냈다.

홍진경은 28일 자신의 SNS에 “홍진경 계정인 줄 아셨나요? 여기 지디팬클럽 계정인데요”라는 글과 함께 지드래곤이 자신의 게시물에 ‘좋아요’를 누른 장면을 캡처해 공개했다.

사진 = 홍진경 SNS 계정

캡처 이미지에 따르면 지드래곤은 최근 게시물뿐만 아니라 과거 게시물까지 총 약 8개의 게시물에 ‘좋아요’를 눌렀다.

홍진경은 과거에도 지드래곤 팬임을 공개해 왔으며, 이번 게시물에서도 “열심히 살겠다”, “지디님 건강만 해달라”, “오래오래 살아달라”, “이런 사랑 처음이다”, “묻지도 따지지도 않는 사.랑”, “그쪽에서 어떻게 생각하든 말든 Forever!!” 등으로 변함없는 팬심을 드러냈다.

한편, 홍진경은 2003년 5세 연상 사업가와 결혼해 딸 라엘을 두었으나, 지난 8월 결혼 22년 만에 이혼했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

