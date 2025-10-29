‘민주화 상징적 현장’ DJ 동교동 사저, 국가유산 된다

서울 동교동 김대중 가옥 전경. 사진=국가유산청

고(故) 김대중 전 대통령의 사저가 국가유산이 된다.

국가유산청은 서울 마포구 동교동에 소재한 서울 동교동 김대중 가옥을 국가등록문화유산으로 등록 예고한다고 29일 밝혔다. 서울 동교동 김대중 가옥은 한국 민주화 운동의 상징적 공간으로, 김대중 전 대통령이 1963년부터 거주했던 공간이다. 현재의 건물은 2002년 대통령 퇴임에 대비하여 기존 건물을 철거하고 그 자리에 사저동과 경호동을 신축한 것으로 우리나라 근현대사의 역사적·정치사적 가치가 크다.

현재의 건물은 대통령 퇴임 이후 사저로 사용될 목적으로 건축돼 공적·사적·경호 기능이 공존하는 공간적 특징을 갖고 있다. 앞서 등록된 서울 이화장, 서울 신당동 박정희 가옥, 서울 서교동 최규하 가옥 등 다른 정부수반가옥과 비교했을 때 차별성이 있다는 점에서 국가등록문화유산으로서의 가치가 충분하다는 게 국가유산청 설명이다. 2024년 현 가옥의 소유자가 일반인으로 변경돼 변형이 우려된다는 점도 고려됐다.

지난 28일 열린 문화유산위원회에서는 국가등록문화유산 명칭부여 지침에 따라 등록 명칭은 역대 국가등록문화유산 대통령 가옥 명칭을 고려해서울 동교동 김대중 가옥으로 하고, 등록범위는 현 가옥이 위치한 토지1필지(573.6㎡, 동교동 178-1번지)와 그 필지 위에 위치한 건물 2동(사저동, 경호동)으로 하며 필수보존요소로 대문(문패 포함), 2층 내부공간 전체를 권고했다.



국가유산청은 30일간의 등록 예고 기간을 거쳐, 국민 의견을 수렴한 후 문화유산위원회 심의를 거쳐 서울 동교동 김대중 가옥을 국가등록문화유산으로 최종 등록할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]