가수 이찬원, 동궁찜닭 전속 모델 발탁

국내 대표 찜닭 프랜차이즈 동궁찜닭이 가수 이찬원을 전속 모델로 발탁했다고 29일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 모델 발탁은 단순한 광고 계약을 넘어 특별한 인연이 담겨 있어 더욱 의미가 깊다. 이찬원은 데뷔 전 대구의 한 동궁찜닭 매장에서 아르바이트를 했던 경험이 있다. 시간이 흘러 이제는 전국적인 사랑을 받는 아티스트로 성장해 다시 동궁찜닭과 모델로서 만났다.

동궁찜닭 관계자는 “과거 인연이 이번에 다시 이어져 브랜드와 아티스트 모두에게 뜻깊은 재회가 됐다”고 설명했다.

동궁찜닭은 이번 모델 발탁을 기점으로 가맹점 매출 활성화와 고객 혜택 확대를 위해 다양한 프로모션을 진행할 예정이다.

또한 소비자들의 다양한 입맛을 충족하기 위해 신메뉴 개발 및 메뉴 출시, 온·오프라인을 아우르는 적극적인 마케팅 활동을 펼쳐 브랜드 경쟁력을 강화할 계획이다.

동궁찜닭 관계자는 “진정성 있는 이미지와 폭넓은 팬덤을 가진 이찬원 씨와의 협업은 브랜드 성장에 큰 시너지를 낼 것”이라며, “앞으로도 고객과 가맹점주 모두가 만족할 수 있는 상생형 마케팅을 이어가겠다”고 전했다.

