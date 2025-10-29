동물용 냉각의료기기 ‘벳이즈’… 국제 컨퍼런스서 ‘K-수의기술’ 뽐낸다

동물용 냉각의료기기 ‘벳이즈’ 이미지. 리센스메디컬 제공

리센스메디컬이 제13차 아시아·태평양 소동물수의사컨퍼런스(FASAVA)에서 동물용 냉각의료기기 ‘벳이즈’를 전시한다고 29일 밝혔다.

오는 31일부터 다음달 2일까지 대구 엑스코에서 사흘간 열리는 올해 컨퍼런스는 ‘One Vision, One Voice: Advancing Asia Pacific Veterinary Medicine’을 주제로 개최된다. 리센스메디컬은 유한양행 부스에서 벳이즈를 알린다. 올해 2월 벳이즈의 마케팅 및 판매 협약을 체결한 양사는 이번 컨퍼런스를 통해 제품 인지도 제고와 임상 네트워크 확장을 꾀한다.

벳이즈는 3가지 모드로 사용 가능한 의료기기로, 정밀 냉각 기술을 기반으로 하여 염증 완화 및 피부 병변 제거 등에 활용된다. 약물을 미세얼음입자로 변환해 초고속으로 분사하는 기술이 바탕됐다. 편안하고 효과적으로 약물이 흡수되도록 도와 피부 염증 완화 등 반려동물 피부 치료의 새로운 대안으로 평가받는다. 특히 비접촉, 비침습 방식이라 통증이 적다.

FASAVA 강연에서 벳이즈를 활용한 치료 사례를 공유할 피부과 전문 수의사 엘레오나라 구이디(왼쪽), 루이사 코르넬리아니 박사. 리센스메디컬 제공

이번 컨퍼런스 기간 중 벳이즈 기술 및 효과에 관한 강연도 펼쳐진다. 이탈리아 출신의 동물 피부과 수의사 엘레오나라 구이디, 루이사 코르넬리아니 박사가 연사로 나서 벳이즈의 기술적 특장점과 시술법을 공유하고 후속 연구 방향을 제시한다. 유럽 수의학 전문가들이 벳이즈를 활용해서 치료한 실제 사례들을 들을 수 있어 관계자들의 관심이 몰리고 있다.

한편 이번 컨퍼런스 열리는 대구 엑스코에서는 같은 기간 제21회 한국동물병원협회 컨퍼런스, 2025년 한국임상수의학회 추계학술대회, 제15회 영남수의컨퍼런스가 동시에 개최된다.

