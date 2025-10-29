자두, ‘싱어게인4’서 솔직한 반전 고백 “못 망해서 내가 망했다”

가수 자두가 ‘싱어게인4’ 무대에 올라 ‘올 어게인’을 받으며 2라운드 진출에 성공했다. 사진 = JTBC

28일 방송된 JTBC ‘싱어게인-무명가수전4’에서 자두는 ‘슈가맨’조 소속 50호 가수로 등장해 “나는 화해가 필요한 가수”라고 자신을 소개했다. 이를 들은 MC 이승기는 “모른척하기에도 민망하다”며 반가움을 드러냈다.

자두는 “사람과 싸운 건 아니고 오늘 부르려는 노래와 사이가 멀어졌다”며 “사실 정말 로커가 되고 싶었다. 밴드를 준비하던 중 이 노래를 받았다. 록과 어울리지 않는 이 노래가 창피했다”고 털어놨다.

이어 “ 망하는 게 새로운 꿈이었다. ‘망하면 이 노래를 하지 않아도 되겠지. 우리 한번 잘 망해보자’라는 생각이었는데 꿈이 좌절됐다”며 “못 망해서 제가 망했다”고 솔직히 고백했다.

또한 “사실 무명인 적은 없었지만 내가 원하는 사람이 되지 못했다는 실패감이 있었다”며 “제 이름 두 글자를 얘기할 때 너무 싫었다. 미련함을 이제 깨닫고 지금의 저를 리셋하고 싶다. 다시 제 이름을 사랑하고 싶다”고 참가 이유를 밝혔다.

이날 자두는 데뷔곡 ‘잘가’를 열창하며 완성도 높은 무대를 선보였고, 심사위원들로부터 올 어게인을 받았다.

심사위원 규현은 “말도 안 된다. 죄송하지만 여기 나오신 거 반칙 같다”며 “오디션이 아니라 축하무대를 보여주셨다. 무대를 장악하였다”고 극찬했다. 백지영은 “목소리가 지문이라는 얘기가 가장 잘 어울리는 가수”라며 “50호 가수님이 활동했을 때부터 지금까지 이런 목소리를 못 들어봤다””고 감탄했다.

임재범 역시 “20년 넘게 소리가 하나도 안 변했다”며 “다음에는 본인이 하고 싶었던 장르의 노래를 한번 들려줬으면 하는 소망이 있다”고 응원했다.

