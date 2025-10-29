이민정, 아들 준후 어린 시절 영상 공개…이병헌 판박이 외모 눈길

배우 이민정이 아들 준후의 어린 시절 영상을 공개했다. 사진 = 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’

배우 이민정이 아들 준후의 어린 시절 영상을 공개했다.

이민정은 28일 자신의 공식 유튜브 채널에 ‘소통의 신 이민정의 인생 첫 Q&A 별걸 다 대답해줌’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이민정은 “편안하게 궁금했던 것 물어봐 달라” 며 라이브 방송을 진행, 팬들의 다양한 질문에 솔직하게 답했다. 특히 그는 “아들 준후 어릴 적 영상을 추가로 더 공개할 생각이 있냐”라는 질문에 “그럴 생각이 있다. 웃긴 영상이 많아서 원하시면 올리겠다”고 밝혀 눈길을 끌었다.

이후 제작진은 이병헌, 이민정 부부의 아들 준후의 26개월 시절 영상을 깜짝 공개했다. 영상 속 준후는 아빠 이병헌과 엄마 이민정의 얼굴을 반반씩 닮은 또렷한 이목구비로 시선을 사로잡았다.

또한 “준후가 동생 서이를 잘 봐주냐”는 질문에 이민정은 “준후가 서이를 잘 봐줘서 감동할 정도”라며 자녀 간의 다정한 관계를 전해 훈훈함을 더했다.

한편, 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 아들 준후와 딸 서이를 두고 있다. 그는 차기작으로 새 드라마 ‘그래, 이혼하자’ 출연을 확정 지었으며, 배우 김지석과 함께 결혼에 지친 부부의 이혼 체험기를 그릴 예정이다.

