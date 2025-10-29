공연시장 활기…올해 3분기 공연 티켓판매액 4615억

올해 공연시장이 활기를 띄고 있다. 3분기 역대 최대 실적을 기록하며 긍정적인 흐름을 이어가고 있다.

예술경영지원센터는 29일 2025년 3분기 공연시장 티켓판매 현황분석 보고서를 발표했다.

해당 보고서에 따르면 3분기 공연시장은 653만매 티켓예매와 4615억원의 티켓판매액을 기록했다. 전년 동기 대비 티켓예매와 티켓판매액은 각각 74만매(12.8%), 768억원(20.0%) 증가한 것으로 조사됐다. 1매당 평균 티켓판매가는 약 7만1000원으로 지난해보다 4000원 가량 상승했다.

연극·뮤지컬·클래식·국악·무용·복합 등 대중예술을 제외한 장르의 공연건수와 회차는 전체의 78.3%, 86.8%를 기록했다. 다만 티켓판매액은 39.7%로 집계됐는데, 이는 티켓판매액에서 상대적으로 높은 가격으로 진행되는 대중예술이 높은 비중을 차지하는 것으로 풀이된다.

뮤지컬과 무용은 올해 3분기 역대 가장 높은 성과를 보였다. 뮤지컬은 티켓예매수 기준 전년 동기 대비 15.4%, 티켓판매액 기준 14.9%가 증가했다. 무용의 티켓예매수는 49.6%, 티켓판매액은 96.2% 올랐다. 특히 무용 장르 내 한국무용은 티켓예매수 67.1%, 티켓판매액 206.7% 늘어 전년 동기 대비 높은 실적을 냈다.

반면 연극의 티켓판매는 주춤하다. 연극의 공연건수와 공연회차는 각각 23.4%, 6.6% 올랐지만, 티켓예매수와 티켓판매액은 전년 동기 대비 각각 5.2%, 13.5%가 감소해 수요가 줄어든 것으로 확인됐다.

지역별로는 수도권·비수도권 모두 전년 동기간 대비 증가세를 보였다. 올해 3분기 서울·경기·인천 수도권이 차지하는 비율은 공연건수 기준 62.0%, 공연회차 기준 75.8%, 티켓예매수 기준 72.7%, 티켓판매액 기준 76.3%으로 나타났다. 각 지역별로는 증감세가 다르지만, 전 실적 모두 전년 동기 대비 상승한 것으로 조사됐다.

사진 = 2025년 3분기 대중예술·대중예술 제외 공연실적 비율(%). 예술경영지원센터 제공

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

