원더걸스 혜림, 둘째 아들 돌스냅 공개…“리마인드 웨딩 느낌”

원더걸스 출신 혜림이 둘째 아들의 돌 스냅을 공개하며 근황을 전했다.

혜림은 28일 자신의 SNS를 통해 “조금 일찍 찍은 시안이의 돌스냅. 시우 때는 한옥에서 한복, 이번에 조금 다르게 하고 싶어서 한옥+드레스로 선택했다”고 전했다. 이어 “살짝 리마인드 웨딩 느낌도 나고 ㅎㅎ 벌써 둘째 돌이라니 시간이 참 빠르다”면서 “우리 시안이는 청진기를 잡았어요”라고 덧붙였다.

공개된 사진 속 혜림은 풍성한 레이스 소재의 드레스를 입고 우아한 자태를 뽐냈다. 수트를 입은 남편 신민철과 함께 팔짱을 낀 채 찍은 컷에서는 로맨틱한 분위기가 느껴졌다.

또 다른 사진에서는 어두운 차콜색 저고리와 올리브색 치마로 고풍스러운 매력을, 아이보리색 한복으로는 단아한 분위기를 자아냈다. 첫째 시우와 둘째 시안은 남색 한복을 맞춰 입고 귀여운 매력을 더했다.

한편, 혜림은 2020년 태권도 선수 신민철과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

