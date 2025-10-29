“묘르신 위한 5중 기능성 사료”… 건강백서캣, ‘건강한 7세+’ 출시

7세 이상 노령묘를 위한 기능성 사료 건강백서캣 ‘건강한 7세+’ 제품 사진. 카길 제공

카길의 펫 브랜드 뉴트리나가 7세 이상 노령묘를 위한 기능성 사료 건강백서캣 ‘건강한 7세+’를 출시했다고 29일 밝혔다.

최근 유로모니터의 ‘Pet-Care in South Korea 2024’ 보고서에 따르면 국내 노령묘의 비중은 지속적으로 증가하고 있다. 이에 인지력, 소화, 관절, 눈 건강 등 맞춤형 기능성 제품에 대한 수요가 확대되는 가운데 뉴트리나가 노령묘를 위한 신제품을 내놓은 것.

건강백서캣 건강한 7세+는 L-카르니틴을 함유해 에너지 대사 촉진으로 활력을 유지할 수 있다. 포스파티딜세린 성분은 인지 기능을 유지하고 노화를 예방하며, 쑥 추출물은 소화력을 강화한다. 가수분해 단백질로 위장 기능을 보조하며, 메리골드추출물의 항산화 작용으로 세포 노화 억제 및 시력 건강에 도움을 준다. 관절 건강을 돕는 콘드로이친도 들었다.

아울러 이번 제품은 HACCP 인증 및 ISO 수준의 품질관리 시스템을 기반으로 안전하게 생산된다. 특히 법적 기준을 초과하는 6대 톡신 모니터링 시스템을 운영하고 있다.

카길 펫푸드 관계자는 “늘어나는 노령묘을 위해 기획한 신제품”이라며 “노령묘의 건강과 기호성을 동시에 만족시키는 제품을 꾸준히 개발할 예정”이라고 말했다.

건강백서캣 건강한 7세+는 전국 주요 펫 전문 매장 및 카길 펫푸드 네이버 스토어에서 구매할 수 있다.

