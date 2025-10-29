서울신라호텔 레스토랑 4곳, 세계 ‘1000대 레스토랑’ 등재

‘라 리스트 2026 레스토랑 한국 시상식’에 참석한 서울신라호텔 셰프들

(왼쪽부터) 팔선 주홍삼 셰프, 아리아께 정종술 셰프, 라연 김성일 셰프, 라연 차도영 셰프, 콘티넨탈 김성현 셰프

서울신라호텔이 올해도 ‘국가 대표 미식 호텔’ 위상을 이어간다.

서울신라호텔은 ▲라연 ▲콘티넨탈 ▲아리아께 ▲팔선 등 관내 파인 다이닝 레스토랑 4곳이 모두 세계 미식계를 대표하는 권위있는 레스토랑 가이드 ‘라 리스트 2026(LA LISTE 2026)’에 이름을 올렸다고 밝혔다. 레스토랑 4곳이 모두 수상한 것은 올해로 네 번째다.

‘라 리스트 2025 호텔 한국 시상식’에 참석한 이정호 호텔신라 호텔&레저부문 부문장 부사장과 필립 포르 라 리스트 대표

라 리스트는 프랑스 종신 대사이자 전 프랑스관광청 회장인 필립 포르(Philippe FAURE)가 설립한 미식 가이드다. 매년 전 세계 200여 개국의 레스토랑과 호텔을 평가해 ‘글로벌 1000대 레스토랑&호텔’을 발표하고 있다. 2015년 파리에서 시작된 이후, 객관적 데이터 기반의 평가 시스템으로 세계 미식계의 오스카로 불리며 전 세계 셰프와 미식가들의 신뢰를 얻고 있다.

올해의 ‘라 리스트 2026 한국 시상식’에는 이번 2026 1000대 레스토랑에 선정된 한국 레스토랑 37곳의 셰프들이 참석한 가운데 진행됐다. 한국 1위 레스토랑을 포함해 전 세계 레스토랑 순위는 오는 11월 프랑스 파리에서 개최되는 라 리스트 본 행사에서 공개될 예정이다.

한편, 서울신라호텔의 파인 다이닝 레스토랑은 2017년부터 라 리스트에 등재되며 글로벌 미식 경쟁력을 입증해오고 있다.

한식당 라연은 2017년 국내 최초이자 최고 성적으로 라 리스트에 등재된 이후, 2019년부터는 200대(Top 200) 레스토랑을 유지 중이다. 프렌치 레스토랑 콘티넨탈과 일식당 아리아께는 2019년부터 1000대(Top 1000) 레스토랑에 이름을 올렸다. 중식당 팔선은 2023년부터 1000대(Top 1000) 레스토랑에 등재됐다.

이와 함께 서울신라호텔은 ‘라 리스트 2026’ 선정을 고객들과 함께 축하하고자 이벤트도 마련했다. 오는 29일부터 31일까지 3일 간 파인 다이닝 레스토랑 4곳을 찾는 고객들에게 웰컴 카나페와 함께 샴페인을 제공한다.

한편, 지난 25일에 서울신라호텔에서는 ‘라 리스트 2026’ 사전 행사의 일환으로 호텔 부문 시상이 진행됐다. 서울신라호텔이 ‘라 리스트 2025 글로벌 1000대 호텔’에서 국내 호텔 1위를 수상한 기념으로 진행된 이번 행사는 라 리스트 창립자인 ‘필립 포르’와 호텔신라 호텔&레저부문 부문장 이정호 부사장 등이 참석했다. 서울신라호텔은 고객 맞춤형 서비스와 우수한 레스토랑으로 국내 1위 호텔로 선정됐다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

