K리그 공격포인트 1위 이동경, 울산 복귀… 잔류에 힘 보탠다

울산에 복귀한 이동경. 사진=울산 HD 제공

군 복무를 마친 이동경이 김천 상무에서 원소속팀인 울산 HD로 복귀했다. 이제 울산의 반등에 힘을 보탠다.

이동경은 지난해 4월 입대, 1년 6개월 동안 김천에서 국방의 의무를 다했다. 지난 28일 제대했다.

입대 전 K리그1을 주름잡았던 이동경은 입대 후 극강의 상승세를 보이며 2025시즌 이른바 MVP급 활약을 이어가고 있다. 기록이 말해준다. 이동경은 29일 현재 리그 34경기에 출전해 13득점-11도움을 기록, 공격포인트 1위(24개)를 달리고 있다. 지난달 5일 친정인 울산과 K리그1 32라운드에서 1골 1도움을 올리며 K리그 역대 22번째 10득점-10도움 선수에 이름을 새겼다. 더불어 이날 경기로 2022시즌 김대원(강원FC) 이후 3년 만의 국내 선수 중 처음으로 10득점-10도움을 올린 선수가 됐다.

축구전문 데이터 분석 서비스인 ‘비프로 11’ 자료에 따르면 왜 이동경이 K리그에서 가장 무서운 선수인지 알 수 있다. 득점으로 직접 이어지는 슈팅 지표에서 단연 1위다. 이번 시즌 이동경의 전체 슈팅 시도는 총 115개로 리그 최다일 뿐만 아니라 유효슈팅도 44개로 가장 많이 성공한 선수다. 슈팅뿐만 아니라 상대 페널티 박스를 가장 효율적으로 타격할 수 있는 크로스 시도 257개, 그중에서 61개를 성공시키며 시도와 성공에서 리그 차트 1위를 굳건히 지키고 있다. 이 외에도 동료에게 직접 슈팅 기회를 만들어 주는 키패스 성공도 71개로 리그 최상단을 꿰차고 있다.

개인 포인트만 빛나는 것이 아니다. 이동경은 이번 시즌 나선 34번의 리그 경기에서 총 11회의 라운드 베스트, 12번의 맨 오브 더 매치(MOM)에 선정됐다. 두 수치 모두 K리그1 소속 선수 중 최다 기록이다.

압도적 퍼포먼스를 선보인 이동경은 28일 오후 울산시 동구에 있는 클럽하우스에서 복귀 상견례를 마쳤다. 29일부터 팀의 공식 훈련을 소화한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]