온앤오프, 9개월만 컴백…첫번째 콘셉트 포토 공개로 기대감 고조! [SW포토]

그룹 온앤오프. 자료=알비더블유, WM엔터테인먼트 제공

그룹 온앤오프(ONF)의 훈훈해진 모습의 첫 콘셉트 포토가 공개되어 폭발적인 관심을 얻고 있다.

온앤오프의 소속사 WM엔터테인먼트는 공식 SNS 채널을 통해 미니 9집 앨범 ‘UNBROKEN’(언브로큰)의 첫번째 콘셉트 포토 #Silenced 버전을 공개했다.

그룹 온앤오프. 자료=알비더블유, WM엔터테인먼트 제공

첫번째 콘셉트 포토에서는 대형 스타디움을 배경으로 각자 개성에 맞게 스타일링한 올 화이트 룩의 온앤오프 멤버들의 모습이 담겼다. 특별한 오브제 없이도 카리스마 있는 표정과 눈빛만으로 시선을 압도하는 온앤오프의 모습이 인상적이다.

미니 9집 앨범 ‘UNBROKEN’은 스스로 가치를 창조하는 존재로서 온앤오프의 본질을 되찾기 위한 의지를 담은 앨범이다. ‘Silenced’, ‘No Retreat’, ‘New Origin’ 세가지 버전의 콘셉트 포토를 통해 온앤오프의 더욱 깊어진 눈빛과 단단한 의지를 엿볼 수 있다.

그룹 온앤오프. 자료=알비더블유, WM엔터테인먼트 제공

온앤오프의 이번 미니 9집 앨범은 지난 2월 발매한 정규 2집 Part.1 'ONF:MY IDENTITY' 이후 약 9개월만의 컴백으로 팬들의 많은 기대를 모으고 있다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]