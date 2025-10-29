‘K리그 아시안 유스 챔피언십 제주 2025’ 운영대행 입찰 공고

사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹이 'K리그 아시안 유스 챔피언십 제주 2025' 대회를 운영할 업체를 선정하는 입찰을 실시한다.

'K리그 아시안 유스 챔피언십 제주 2025'는 K리그 프로 구단 산하 유소년 클럽과 해외 아시안 명문 구단 산하 유소년 클럽이 참가하는 국제대회로, 11월 18일부터 22일까지 5일간 개최되며 모든 경기는 제주특별자치도 서귀포시에서 열린다.

이번 입찰을 통해 선정되는 업체는 ‘K리그 아시안 유스 챔피언십 제주 2025’ 관련 ▲대회 제반시설 선정 및 준비, ▲대회 운영 물품 구매 및 조달, ▲대회 현장 운영, ▲대회 종료 후 정산 업무 및 결과 보고 등을 수행하게 된다.

입찰을 희망하는 업체는 나라장터 혹은 K리그 홈페이지에 고지된 입찰공고를 토대로 제안서 작성 후 필요 서류를 11월 6일 오전 11시까지 연맹 사무국으로 방문 접수하면 된다(우편, 이메일, 팩스 접수 불가). ※ 접수처 : 한국프로축구연맹 사무국(서울 종로구 경희궁길 46, 축구회관 5층)

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]