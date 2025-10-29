르세라핌 ‘스파게티’, 日 오리콘 데일리 싱글 랭킹 1위…글로벌 열풍 계속

걸그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 싱글 1집이 오리콘 차트 1위에 올랐다.

오리콘 차트에 따르면 르세라핌의 싱글 1집 ‘SPAGHETTI’가 공개 첫날 7만 6414장 판매되어 27일 자 데일리 싱글 랭킹 1위를 차지했다. 이들은 지난 6월 발매한 네 번째 일본 싱글 ‘DIFFERENT’로 해당 차트 1위를 찍은 바 있다. 이로써 르세라핌은 올해 한국과 일본에서 선보인 싱글 모두 데일리 싱글 랭킹 정상에 올랐다.

‘SPAGHETTI’는 글로벌 음악시장에서 큰 사랑을 받고 있다. 타이틀곡 ‘SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)’는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 하루 동안 270만 1839회 스트리밍되며 24일 자 ‘데일리 톱 송 글로벌’ 22위에 자리해 팀 최고 순위를 새로 썼다. 이후 꾸준히 일일 재생 수 200만 회 이상을 기록하며 27일 자까지 4일 연속 차트인했다.

또한 29일 오전 10시 기준 미국, 영국 등 총 81개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 순위권에 들었다. 이 중 프랑스, 인도, 이탈리아 등 55개 국가/지역에서 1위를 차지하며 팀 최다 기록을 경신했다.

