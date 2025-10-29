이승윤, 12월 12~14일 단독 콘서트 'URDINGAR' 개최

싱어송라이터 이승윤이 연말 단독 콘서트를 개최한다.

이승윤은 오는 12월 12~14일 3일간 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 단독 콘서트 '2025 LEE SEUNG YOON CONCERT 'URDINGAR''(이하 'URDINGAR')를 열고 관객들과 만난다.

'URDINGAR'는 이승윤이 올해 각종 국내외 페스티벌에서 보여준 자유분방한 에너지를 고스란히 가져와, 관객들에게 그때 그 열광적인 순간들을 다시 한번 선보이겠다는 마음가짐을 담고 있는 공연이다. 그곳이 어딘가가 되었든 힘차게 관객들과 놀고 싶은 이승윤의 의지가 보이는 만큼, 올해 국내 페스티벌을 통해 검증된 '공연 강자'의 면모를 연말 단독 콘서트에서도 만날 수 있을 전망이다.

국내 밴드씬 부흥을 이끄는 주력인 이승윤은 매 무대 다채로운 감성을 아우르는 밀도 높은 웅장하면서도 서정적인 밴드 사운드로 세대 및 장르 대통합에 앞장섰다. 이에 힘입어 이승윤은 '제22회 한국대중음악상'에서 올해의 음악인, 최우수 록 노래, 최우수 모던록 노래 부문 3관왕에 오르며 뛰어난 음악적 역량을 인정받았다. 특히, '한국대중음악상' 사상 최초로 두 개 장르 부문에서 동시 수상한 건 이승윤이 최초다.

뿐만 아니라 이승윤은 올해 국내 주요 페스티벌과 대학 축제 등에서 종횡무진 활약했으며, 국내를 넘어 '로드 투 부락 타이베이', '컬러스 오브 오스트라바 2025', '리퍼반 페스티벌 2025', '2025 K-인디 온 페스티벌' 등 대만, 체코, 독일, 일본에 이르기까지 음악적 위상과 존재감을 널리 떨치며 추후 행보에 대한 기대감을 키웠다.

