[부고] 정현진 씨(프로야구 KIA 타이거즈 경영지원팀) 조모상

▲ 이화자 씨 별세, 정현진(프로야구 KIA 타이거즈 경영지원팀 프로) 씨 조모상 = 28일, 동국대학교 일산장례식장 (경기도 고양시 일산동구 동국로 27, 식사동), 발인 30일 오전 7시, 장지 서울시립승화원. ☎ 031-961-9400

