손흥민, 아시아 최초 MLS ‘올해의 골’… 파급력 앞세워 신인상까지?

손흥민(LAFC)이 아시아 선수 최초로 미국 메이저리그 사커(MLS) ‘올해의 골’ 수상자에 선정됐다.

손흥민은 28일 MLS 사무국이 발표한 ‘2025 AT&T MLS 올해의 골’ 수상자에 이름을 올렸다. 팬 투표에서 43.5%의 압도적인 지지를 받아 강력한 경쟁자였던 리오넬 메시(인터 마이애미)를 제치고 1위에 올랐다. 메시는 22.5%를 기록했다. 2배 가까이 차이가 날 정도로 압도적이었다.

1996년 시작한 MLS 올해의 골 부문에서 아시아 선수가 수상한 건 손흥민이 처음이다. LAFC 소속 선수의 수상 역시 최초다. MLS에서 손흥민의 첫 타이틀이기도 하다.

팬들의 눈을 매료시킨 득점이었다. 손흥민은 지난 8월24일 미국 텍사스주 댈러스의 도요타 스타디움에서 열린 FC댈러스와의 2025 MLS 정규리그 30라운드에서 프리킥 선제골을 터뜨렸다. 당시 0-0으로 맞선 전반 6분 절묘한 오른발 감아차기로 댈러스의 골문 왼쪽 골망을 뚫었다. MLS 데뷔 3경기 만에 나온 데뷔골이었다.

MLS 사무국은 “손흥민의 LAFC 데뷔골은 영원히 역사책에 남게 됐다”며 “손흥민은 영국 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼에서 MLS 역대 최고 이적료로 이적한 뒤 LAFC에서 치른 3번째 경기에서 MLS 첫 골을 넣었다”고 호평했다. SNS를 통해서는 “완벽한 프리킥(Free kick perfection)”이라고 치켜세웠다.

앞서 손흥민은 토트넘 소속이던 2019년 12월 번리를 상대로 70m를 질주해 득점을 터뜨려 ‘EPL 올해의 골’과 국제축구연맹(FIFA)이 한 해 최고의 골에 수여하는 푸스카스상을 받은 바 있다.

내친김에 신인상까지 거머쥘 수 있을지 주목된다. 손흥민은 앤더스 드라이어(샌디에이고FC), 필립 싱커나헬(시카고 파이어FC)과 후보에 올랐다. 사실 시즌 중반에 MLS에 합류했기 때문에 신인왕 수상이 현실적으로 쉽지 않다. 분명한 것은 손흥민이 가지고 있는 영향력과 파급력이다. 후보에 올랐다는 점 자체가 이를 방증한다.

복수 외신은 “손흥민은 정규시즌 단 10경기에서 9골 3도움이라는 놀라운 숫자를 남겼다”며 “MLS 무대를 밟자마자 엄청난 영향력을 행사하고 있다”고 전했다.

