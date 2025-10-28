김윤혜, 결혼 소감 전해…“사랑과 일 모두 행복하게”

배우 김윤혜. 사진 = 김윤혜 블로그 계정

배우 김윤혜가 결혼 소감을 직접 전했다.

김윤혜는 28일 자신의 블로그를 통해 “제가 인생의 새로운 시작을 하게 되었어요”라며 “오래도록 함께하고 싶은 사람과 따뜻한 약속을 했습니다”라고 전했다.

이어 그는 “앞으로도 저는 저의 일을 열심히 하며 사랑도 일도 행복하게 꾸려나가는 사람이 될거예요. 지금처럼 응원해주세요. 성실하게 잘 살아가 볼게요”라며 감사 인사를 덧붙였다. 또 “가을이 언제 지나갔지 싶을만큼 짧게 지나가서 벌써 겨울 냄새가 나요. 따뜻하게 입고 따뜻한 음식 먹으며 포근하게 보내길 바라요”라며 팬들을 향한 따뜻한 마음도 전했다.

앞서 김윤혜는 지난 25일 서울 모처에서 비연예인 남편과 백년가약을 맺었다. 결혼식은 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행됐다.

한편, 김윤혜는 2002년 패션지 보그걸 표지 모델로 데뷔해 배우로 전향했으며, 드라마 ‘엽기적인 그녀’, ‘별똥별’ 등에 출연했다. 최근에는 tvN ‘정년이’, SBS ‘나의 완벽한 비서’ 등에서 열연을 펼치며 사랑받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

