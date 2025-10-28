“코트 위에서는 다른 사람이 될 겁니다”… 옛 친구들 향했던 아히의 선전포고, 삼성화재의 뜨거운 셧아웃 승리로

사진=KOVO 제공

친정팀을 향한 비수, 제대로 꽂았다.

남자프로배구 삼성화재는 28일 서울 장충체육관에서 열린 우리카드와의 2025~2026 V리그 남자부 원정 경기에서 세트스코어 3-0(25-22 25-18 25-23) 완승을 거뒀다.

시즌 마수걸이 승리 신고다. 개막 후 OK저축은행, 현대캐피탈을 만나 내리 2연패를 당하며 불안한 출발을 알렸다. 시즌 전 냉랭한 평가를 이겨내지 못하는 모습으로 아쉬움을 삼켜야 했다.

보란듯이 털어냈다. ‘외인 에이스’ 아히의 존재감이 톡톡히 빛난 한판이었다. 아히는 이날 양 팀 합쳐 최다 득점인 17점을 수확하며 코트를 휘저었다. 공격성공률이 무려 76.19%를 찍었다. 아시아쿼터 장신 세터 도산지와의 찰떡 호흡 속에 우리카드 수비진을 뒤흔들었다.

1세트부터 6득점-성공률 100%로 반짝인 그는 승부처마다 어려운 공을 해결해주면서 삼성화재의 공격 흐름을 꾸준히 이어줬다. 2세트에도 6득점을 얹었고, 승리 마침표가 찍힌 3세트에는 셧아웃 승리를 향한 축포를 쏘는 서브에이스 1개를 비롯해 5점을 얹으면서 기복 없는 경기력을 수놓았다.

친정팀 앞에서 능력을 증명했다는 점이 무엇보다 반갑다. 아히는 지난 시즌 외인 드래프트에서 전체 5순위로 우리카드 지명을 받아 V리그 데뷔를 알렸다. 외인 서수로는 최초로 주장 완장까지 찼던 특이한 이력의 소유자다. 훌륭한 워크에식, 동료들과의 스스럼 없는 친화력과 강단 있는 리더십까지 모두 합격점을 받았다는 의미였다.

실력은 말할 것도 없었다. 신장은 타 외인에 비해 크지 않았지만, 스피드와 테크닉을 활용한 공격력으로 시즌 초반 우리카드의 질주를 이끌었다. 그러나 불의의 발목 부상이 발목을 잡았다. 회복까지 최대 8주 진단을 받으면서 우리카드와 인연을 중단할 수밖에 없었다.

그랬던 그가 부상을 씻어내고 이번 드래프트에 참가했다. 하지만 이번에는 우리카드의 선택을 받지 못하고 6순위로 밀린 끝에 삼성화재 유니폼을 입어야 했다. 우리카드가 4순위로 브라질 출신의 아라우조를 택하면서 옛 동료들과의 재회가 끝내 불발됐다.

악감정은 없다. 아히는 개막 전부터 “알리를 비롯해 우리카드 동료들과는 정말 친하게 지냈다. 승패를 떠나서 상대편 코트에서 맞서 플레이할 수 있다는 것만으로 너무 기대된다. 재밌을 것 같다”며 “우리카드전이 가장 기다려진다. 코트 밖에서는 친구지만 코트 위에서는 다른 사람이 돼 들어간다는 마음가짐”이라고 남다른 각오를 전하기도 했다.

그대로 펼쳐보였다. 시즌 초반 돌풍을 일으키던 아라우조에게도 판정승을 거두면서 최고의 외인 타이틀을 향한 레이스에도 힘찬 시동을 건다. 삼성화재의 ‘명가재건’을 향한 아히의 도전이 시작됐다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

