하민기, 신전떡볶이 ‘대표 손자’ 아닌 ‘조카’로 정정

연습생 하민기. 사진 = 모덴베리코리아

모덴베리코리아가 데뷔 소식을 알린 연습생 하민기에 대한 일부 보도가 잘못됐다고 밝혔다.

28일 모덴베리코리아는 “담당자의 단순 기재 실수로 하민기의 일부 정보가 잘못 전달됐다. 하민기는 신전떡볶이 창업주의 손자이자 하성호 대표의 조카”라고 정정했다.

앞서 하민기가 유명 떡볶이 브랜드 신전떡볶이 창립주 및 회장인 하성호 대표의 손자라는 보도가 나오면서, 소속사는 이를 강조하며 하민기를 ‘떡볶이 수저’, ‘신전떡볶이 3세’, ‘금수저돌’등의 수식어와 함께 소개했다. 그러나 일각에서는 2007년생인 하민기의 할아버지라고 보기에는 하성호 대표가 젊다는 점에서 의문이 제기됐다. 이번 소속사의 정정으로 가족 관계 논란은 일단락됐다.

한편, 하민기는 SM엔터테인먼트에서 연습생 생활을 거쳤으며, 오는 2026년 하반기 보이그룹으로 데뷔할 예정이다. 정식 데뷔 전에도 다양한 채널을 통해 대중과 소통할 계획이다. 신전떡볶이 측 역시 그의 도전을 따뜻하게 응원하고 있는 것으로 알려졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

