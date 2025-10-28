배우 클라라. 사진 = 클라라 SNS 계정

배우 클라라(본명 이성민)가 이혼 소식 이후 첫 근황을 전해 눈길을 끌었다.

클라라는 28일 자신의 SNS에 “올해가 끝날 때까지 좋고 긍정적인 일만 가득하길 바란다”라는 글을 올렸다. 이 글은 이혼 소식이 전해진 뒤 외부에 전한 첫 근황이어서 팬들의 관심이 집중됐다.

앞서 지난 17일 KHS에이전시는 “클라라가 8월에 협의이혼 절차를 완료 마무리했다. 오랜 시간 배우자와의 신중한 논의 끝에 이러한 결론에 이르게 됐다”고 밝힌 바 있다. 클라라는 결혼 6년 만에 이혼 소식을 전하며 “결혼 소식에 축하와 응원을 보내주셨던 많은 분께 안타까운 소식을 전하게 되어 죄송하게 생각한다. 팬 여러분을 비롯한 많은 분께 심려를 끼친 점에 대해 마음 깊이 송구한 마음”이라고 전했다.

한편, 클라라는 2019년 2세 연상의 재력가이자 재미교포 사업가와 결혼했으나 6년 만에 결별했다. 그는 2006년 KBS 2TV드라마 ‘투명인간 최장수’를 통해 연기자로 데뷔해 현재는 중국을 오가며 활발히 활동 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

