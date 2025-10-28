동탄시티병원, 화성특례시민 한마음체육대회서 ‘찾아가는 돌봄의료센터’ 알리며 공공의료 홍보 나서

동탄시티병원(병원장 신재흥)은 10월 26일(일) 화성종합경기타운에서 열린 ‘2025 화성특례시민 한마음체육대회’에서 동탄보건소와 함께 ‘돌봄의료센터’ 홍보부스를 공동 운영했다. 이번 홍보는 양 기관의 협력을 통해 시민들에게 돌봄의료센터의 취지와 서비스를 알리는 데 목적을 두고 진행됐다.

행사 당일 동탄시티병원과 동탄보건소는 돌봄의료센터의 주요 서비스와 신청 절차를 안내하는 홍보 부스를 공동 운영했으며, 병원은 현장에서 시민 참여 프로그램과 이벤트를 직접 진행했다. 병원은 OX 퀴즈와 줄넘기 챌린지 이벤트를 마련해 돌봄의료센터의 인지도를 높이고 건강의 중요성을 알렸다.

특히 QR 코드를 통한 설문조사를 함께 진행해 시민들의 참여도를 높였으며, 수집된 데이터는 향후 돌봄의료센터 인지도 및 만족도 분석의 기초 자료로 활용될 예정이다. 병원은 참여자에게 소정의 기념품을 제공하며, 공공의료 서비스에 대한 시민 관심을 자연스럽게 유도했다.

‘돌봄의료센터’는 화성특례시가 시행 중인 공공 방문의료 서비스 사업으로, 의료 접근성이 낮은 시민을 대상으로 의사·간호사·사회복지사·물리치료사 등 전문 인력이 직접 가정을 방문해 진료를 제공한다. 주요 대상은 고령자, 장애인, 퇴원 환자 등 병원 방문이 어려운 시민이다.

이 사업의 공동 수행기관인 동탄시티병원은 화성시와 긴밀히 협력하며 현장 실행의 중심 역할을 맡고 있다. 병원은 ▲리플렛·포스터·QR 배너 운영 ▲보건소 사례관리 회의 연계 ▲퇴원 환자 연계 시스템 구축 등 다양한 경로를 통해 시민 유입을 확대하고 있다.

동탄시티병원 관계자는 “이번 체육대회 홍보를 통해 돌봄의료센터가 시민들에게 한층 더 친숙하게 다가가는 계기가 됐다”며, “앞으로도 지역사회와 함께 건강 돌봄 체계를 확산할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]