44세 제시카 알바, ‘11살 연하’ 애인 공개…연인은 ‘탑건’ 대니 라미레즈

사진= 제시카 알바 SNS

할리우드 배우 제시카 알바(44)가 연하 배우 대니 라미레즈(33)와의 열애를 공식적으로 인정했다.

27일(현지 시각) 알바는 자신의 인스타그램에 “바이런 베이”라는 글과 함께, 호주 바이런 베이 해변에서 라미레즈와 손을 잡고 걷는 사진을 올렸다. 공개된 사진에서 두 사람은 나무 계단을 내려가 해변으로 향하며 자연스럽고 로맨틱한 분위기를 연출했다.

알바는 브라운 톤의 반다나 톱과 롱스커트를 매치하고, 캡 모자와 아이보리색 크로스백으로 여유로운 리조트룩을 완성했다. 해변에서는 다리를 꼬고 명상에 잠긴 모습도 포착됐다.

연인 라미레즈는 영화 ‘탑건: 매버릭’에 출연한 배우로, 두 사람은 지난 7월 멕시코 칸쿤에서 함께 휴가를 보내는 모습이 포착되며 열애설이 불거진 바 있다. 이번 인스타그램 게시물로 공식 커플임을 인정한 셈이다.

알바는 지난해 12월 영화 프로듀서 캐시 워런과 결혼 생활을 마무리했다. 두 사람은 세 자녀(딸 오너 마리, 헤이븐 가너, 아들 헤이즈)를 두고 있으며, 올해 2월 이혼 서류를 제출했다. 이후 알바는 호주 촬영지에서 라미레즈와 시간을 보내며 새로운 사랑을 시작한 것으로 알려졌다.

현재 알바는 호주 커럼빈 지역에서 스릴러 영화 ‘더 마크(The Mark)’를 촬영 중이다. 극 중 스파이 에덴 역으로 출연하며, 오인된 신분을 이용해 부패한 정치 네트워크를 폭로하는 인물을 연기한다.

최근 알바는 비키니 셀카와 해변 명상 사진을 연달아 공개하며, “인생의 새로운 평화”를 만끽하고 있는 근황을 전했다. 팬들은 “이혼 후에도 한층 자유롭고 아름답다”, “새로운 사랑 응원해요”, “진정한 힐링 타임” 등의 댓글로 응원의 메시지를 남겼다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

