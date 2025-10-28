‘2홈런-4장타-9출루’ 오타니, 18회말 굿바이 홈런 쏜 프리먼… 혈투 이겨낸 다저스, WS 2승1패 우위 선점

LA 다저스 선수단이 승리를 거두고 기뻐하고 있다. 사진=AP/뉴시스

역사에 새겨질 경기, 월드시리즈(WS·7전4선승제)라는 최고의 무대에 수놓아졌다.

LA 다저스는 28일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 토론토 블루제이스와의 2025 미국 메이저리그(MLB) 포스트시즌(PS) WS 3차전에서 연장 18회까지 가는 혈투 끝에 6-5 끝내기 승리를 거뒀다.

1차전을 내주고 2차전을 가져오면서 장군멍군을 한 번씩 주고받았던 두 팀은 이날 시리즈 주도권이 걸린 3차전에서 다시 격돌했다. 놓치고 싶지 않았던 한판, 서로의 열정이 제대로 폭발했다. 무려 6시간39분에 이르는 연장 18회 초장기전을 펼치고서야 승리의 주인공이 탄생했을 정도다.

맥스 슈어저(토론토)와 타일러 글래스나우(다저스)의 선발 싸움으로 시작된 경기는 치열함 그 자체였다. 첫 분위기는 다저스가 가져갔다. 테오스카 에르난데스(2회말)와 오타니 쇼헤이(3회말)가 나란히 솔로포로 슈어저를 무너뜨렸다.

다저스의 리드는 오래가지 못했다. 4회초 알레한드로 커크의 역전 스리런포를 포함해 토론토가 대거 4득점을 알려 승부를 뒤집었다. 그러나 토론토의 질주도 오래가지 않았다. 5회말 오타니의 1타점 2루타와 프레디 프리먼의 동점 적시타가 연달아 터지면서 다시 균형추가 맞춰졌다. 7회에도 토론토가 7회초 보 비셋의 역전 적시타로 앞서는 듯했지만, 7회말 오타니의 기적 같은 솔로포가 하나 더 얹어지면서 5-5의 팽팽한 동점 상황이 계속됐다.

뜨거웠던 경기, 거짓말 같은 ‘0’의 행진이 이어졌다. 8회초를 시작으로 양 팀 타선이 식었다. 산발적인 득점 찬스가 있었지만, 모두 결정적인 한방 부재로 득점에 닿지 못했다. 연장 18회 혈투가 이어진 배경이다.

LA 다저스의 프레디 프리먼. 사진=AP/뉴시스

여기서 다저스가 끝내 웃었다. 18회말, 프리먼이 토론토 9번째 투수 브렌던 리틀의 싱커를 완벽하게 공략해 경기장 중앙 담장을 넘기는 끝내기 솔로포를 터뜨렸다. 길고 긴 승부의 마침표를 가장 극적인 장면으로 만들어냈다. 이 한방과 함께 다저스는 시리즈 분수령이 될 중요했던 3차전을 가져가는 데 성공했다.

기록이 쏟아졌다. 먼저 다저스는 보스턴 레드삭스와 치렀던 2018년 WS 3차전에 이어 두 번째 18이닝 전투를 치러 WS 최장 이닝 경기 타이 기록을 작성했다. 당시에는 맥스 먼시가 끝내기 홈런을 때렸고, 이번에는 프리먼이 굿바이 아치를 쏘아올리는 명장면을 남겼다.

오타니는 이날 9번이나 타석에 서서 4타수 4안타 2홈런 그리고 고의4구 4개 포함 5볼넷을 얻었다. 3득점과 3타점을 올리며 팀 타선을 진두지휘했다. 심지어 2개의 홈런을 뺀 나머지 안타도 모두 2루타였다. WS 한 경기에서 4개의 장타를 친 선수가 나온 건 1906년 프랭크 이즈벨 이후 119년 만이다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. 사진=AP/뉴시스

또한 이날 얹은 멀티홈런과 함께 이번 가을 8호 홈런을 쏜 그는 2020년 코리 시거가 만든 다저스의 단일시즌 PS 최다 홈런 기록과 타이를 맞췄다. 아울러 PS 한 경기 9출루도 사상 최초의 일이다. 정규시즌 한 경기 9출루는 역사상 총 3번 있었고, 1942년 스탠 핵(시카고 컵스)이 18이닝 경기에서 5안타 4볼넷으로 달성한 게 마지막이었다.

프리먼의 활약상도 짚지 않을 수 없다. 지난해 뉴욕 양키스와 치른 WS 1차전에서도 연장 10회말 끝내기 역전 만루포라는 하이라이트 필름을 연출했던 그는 올해도 또 하나의 굿바이 홈런을 기록함으로써, WS 사상 최초로 2개의 끝내기 홈런을 친 선수가 됐다.

혈투를 거듭한 두 팀은 29일 이어지는 4차전에서 다시 칼을 겨눈다. 역사를 써내려간 오타니는 선발투수로 마운드에 오를 예정이다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]