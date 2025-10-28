가사 도우미→‘연매출 478억’ CEO 김치 백만장자로…박미희, 현실판 드라마 썼다

사진= EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’ 방송 화면 캡처

‘김치 백만장자’ 박미희의 파란만장한 인생 드라마가 공개된다.

29일 방송되는 EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’에서는 김치 하나로 대한민국을 대표하는 식품 기업을 일군 ‘김치 명장’ 박미희가 출연한다.

박미희는 하루 100톤, 연간 1만 4400톤의 김치를 생산하며, 연매출 478억 원을 달성한 ‘국가대표 김치 회사’의 CEO다.

그는 130여 가지의 다양한 김치를 선보이며 전 세계 한국인의 입맛을 사로잡고 있다. 하지만 그의 인생은 처음부터 순탄하지 않았다.

16세에 아버지의 사업 부도로 가족이 뿔뿔이 흩어졌고, 그는 학비를 벌기 위해 서울행 기차에 올랐다.

서울의 한 직물공장에서 월급 3만 9천 원을 받으며, 20명의 식사를 책임지는 ‘밥 담당’으로 일했던 것이 시작이었다.

이후 19세에 故 김우중 전 대○그룹 회장의 자택에서 가사도우미로 일하며 재벌가 살림을 책임졌고, 21세에는 쌍○건설 사장 자택의 총책임자로 발탁되며 ‘살림의 신’으로 불리게 됐다.

그가 어떻게 작은 공장의 직원에서 대기업 재벌가의 신임을 얻은 ‘살림의 달인’이 되었는지는 방송을 통해 밝혀진다. 방송에서는 박미희 명장의 남다른 ‘김치 비법’도 전수된다.

서장훈과 장예원이 직접 김치 담그기에 도전하지만, 서장훈은 “김치야 떡이야!”라는 박미희의 폭풍 잔소리에 당황하며 웃음을 자아낸다.

앞치마와 요리용 장갑을 착용한 서장훈의 진지한 모습도 시청자들의 시선을 사로잡을 예정이다.

‘김치 여왕’ 박미희의 진심 어린 조언과 그녀가 쌓아온 성공 철학은 29일 오후 9시 55분, EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’에서 공개된다.

