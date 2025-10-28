K리그 포항 스틸러스, 신입 인턴 사원 공개 채용

사진=포항 스틸러스 제공

프로축구 포항 스틸러스가 프로축구 및 스포츠 산업에 종사할 신입 인턴 사원을 공개 채용한다. 모집분야는 스포츠 마케팅 직렬 2명이다.

지원자격은 스포츠 산업에 대한 이해와 프로축구단 포항 스틸러스의 가치에 공감하는 자로서, 학사 학위 이상을 보유(2026년 2월 졸업 예정자 가능)하고 포항 지역 근무가 가능해야 한다.

국가공무원법 제33조에 의한 결격 사유, 해외여행에 결격 사유가 없어야 하고 불법 스포츠 도박을 포함한 불법 도박에 관련 사항이 없어야 한다. 또한 소통 가능한 외국어 능력, 업무상 필요한 IT 활용 능력, 자동차 운전 경력을 보유해야 한다. 남자의 경우 군필(면제)자여야 한다. 채용된 인원은 6개월의 인턴 기간 후 근무 평가 결과에 따라 정규직으로 전환할 예정이다.

서류접수는 오는 11월3일부터 11월6일 오후 4시까지 이메일로 받는다.

서류 합격자를 대상으로 같은 달 20일 면접이 치러진다. 25일 합격자 발표 후 최종 합격자는 12월16일 이후부터 근무할 예저이다.

이번 채용과 관련한 자세한 사항은 포항스틸러스 구단 공식 홈페이지 공지사항에서 확인 가능하다.

