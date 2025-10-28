기량 차 크거나 축 불안할 때 고배당 속출

경륜 경주에서 예측이 쉬워 많은 이들이 추리에 적중했다면 그만큼 배당은 낮아진다. 반대로 예상 밖의 결과가 나온다면 배당이 높다.



최근 경주를 살펴보면, 지난 19일 41회차 특선 15경주에서 임재연(28기, B3, 동서울), 김원진(13기, S3, 수성), 구본광(27기, S3, 청평)이 차례대로 결승선을 통과하는 이변이 발생해 삼쌍승 1305.1배를 기록했다. 전날 광명 6경주에서도 김용태(22기, A2, 경기 개인), 김명섭(24, A2, 세종), 천호성(18기, A2, 부산)이 입상해 각각 2205.4배, 1351.7배를 기록하기도 했다.



큰 이변이 발생한 경주 사이에는 일정한 공통점이 존재한다는 분석이다. 첫 번째로 기량 차이가 뚜렷한 편성의 경우다. 기량이 압도적인 선수가 있으면, 팬들은 이 선수를 선택한다. 그런데 이들이 부진했을 때 큰 이변이 나왔다. 두 번째는 축이 불안했을 때다. 자력 승부가 약하고 승부 거리가 짧은 축 선수인 경우 막판까지 버티지 못하고 속도가 떨어지거나, 상대 선수들에게 진로가 막혀 뚫고 나가지 못한 경우에 큰 이변이 많이 나왔다.



세 번째는 선행형 선수가 몰린 편성이다. 한 경주에 선행형 선수가 동시에 출전해 주도권 다툼이 치열할 때, 강자들이 진로를 잃거나, 유독 강자에게 강해 강자 킬러로 불리는 선수들이 틈새를 공략해 이변을 일으켰다.



박창현 예상지 최강경륜 발행인은 “큰 이변은 언제까지나 예외적인 상황의 결과”라며 “경륜의 진짜 재미는 큰 이변에 현혹되는 것보다 예측과 분석의 즐거움을 느끼는 데 있다”고 전했다.

