[가상자산의 검은 그림자] 불법이동 차단 나선 정부…스테이블코인 감독 강화

지난 23일 오후 서울 여의도 콘래드 서울 호텔에서 국제공조협의체 발족식이 진행되고 있다. 뉴시스

최근 가상자산이 자금세탁, 불법 외환거래, 국외 재산 이탈의 통로 등으로 전락하고 있다는 경고가 커지면서 정부와 국회가 가상자산을 둘러싼 제도·입법 체계 정비에 속도를 내고 있다. 정부는 이달 중 프린스 그룹 등 캄보디아 범죄조직을 대상으로 하는 금융 제재 착수를 준비 중이다.

28일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 캄보디아 범죄 관련자를 금융거래 제한 대상자로 지정하는 방안을 검토 중이다.

금융거래 제한 대상자로 지정되면 금융위의 사전 허가 없이 금융·부동산·채권 등 모든 자산 거래가 불가능하다. 사실상 자금동결 조치로 불법 재산의 이동을 차단하는 강력한 제제 수단이다.

정부는 이번 조치와 별개로 캄보디아 등 동남아 지역에서 벌어지는 가상자산 세탁 행위에 대한 점검도 착수했다.

캄보디아 범죄 대응을 포함한 초국경 범죄 대책은 국제 공조 체계 강화로 이어지고 있다.

지난 23일 한국 경찰 주도로 아시아·태평양 지역이 참여하는 국제공조협의체가 출범했다. 이 협의체는 한국·캄보디아·미국·태국·필리핀·라오스 등 8개국과 인터폴(국제형사경찰기구), 아시아나폴(아세안 지역 경찰협력체) 등 국제경찰 협력기구가 참여한다. 협의체는 전 세계로 확산하고 있는 보이스피싱, 사이버사기, 가상자산 범죄 등 국경을 초월한 신종 범죄에 대응하는 공조체계 구축을 목표로 한다.

게티이미지뱅크

이런 가운데 앞서 정부는 외국환거래법 개정을 통해 국내외를 넘나드는 가상자산 거래를 전면 모니터링하겠다는 계획을 내놨다. 그러나 탄핵 정국과 조기 대선 국면으로 법안 논의는 뒷전으로 밀려 있는 상황이다.

한은은 스테이블코인 입법에 앞서 기초 법안 마련이 우선돼야 한다고 강조했다.

한은이 전날 낸 ‘스테이블코인의 주요 이슈와 대응방안 보고서’에서 “지난해 12월 발의된 가상자산 거래 모니터링을 위한 외국환거래법 일부 개정안에 대한 국회 논의가 빠르게 진행돼야 한다”고 강조했다. 이어 “스테이블코인의 가장 중요한 용도는 블록체인 생태계에서 가상자산을 거래하기 위한 지급결제수단인 만큼 가상자산의 발행을 허용하고 규율하는 가상자산 관련 법안의 입법이 우선될 필요가 있다”고 말했다.

이정두 한국금융연구원 연구위원은 “국내법 집행의 연결고리가 없는 해외 발행 스테이블코인의 경우 발행인에게 발생하는 도산 등의 위험에 국내 이용자들이 무방비 상태로 노출되고 있다”며 “관리되지 않은 자금흐름이 가능함에 따른 각종 불법적 거래를 방지하기 위한 모니터링 체계도 보완이 시급하다”고 말했다.

입법 논의가 지연되는 또 다른 이유는 원화 스테이블코인 도입을 둘러싼 정책 엇박자다. 국회와 한국은행은 스테이블코인 도입에 원칙적으로 공감하면서도 ‘은행권 중심의 단계적 확대’와 ‘민간 자율성 보장’이라는 접근 방식에서 입장차를 보이고 있다.

정부의 원화 스테이블코인 규율은 다음 달 윤곽이 드러날 전망이다.

이억원 금융위원장은 지난 20일 국회 정무위원회 국정감사에서 “관계 부처와 막바지 조율 단계에 있으며, 연내 국회 제출을 목표로 하고 있다”고 밝힌 바 있다.

금융위는 국회 정무위원회 여당 간사인 강준현 더불어민주당 의원실과 협의를 거쳐 의원입법 형태로 정부안을 공개할 예정이다.

현재 국회에는 여야 의원 7명이 발의한 스테이블코인 법안이 계류 중이다. 22대 국회 들어 민병덕·김은혜·안도걸·김현정·이강일·김재섭·최보윤 의원이 각각 원화 스테이블코인 규제 법안을 냈으며, 최근 박성훈 의원도 스테이블코인을 외국환거래법 규제 대상에 포함하는 법안을 준비 중인 것으로 알려졌다.

국회 차원에서는 관련 논의를 다시 촉진하려는 움직임도 나타나고 있다. 국회도서관은 이날 ‘주요국의 가상자산 입법 동향’을 주제로 전문가 간담회를 연다. 이 간담회는 각국이 급성장하는 가상자산 시장의 안정성과 투자자 보호를 위해 제도 정비에 나서는 상황에서, 주요국의 입법 사례를 점검하고 우리나라에 적합한 규제 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

사진=게티이미지뱅크

이주희 기자 jh224@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]