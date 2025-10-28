나상현씨밴드, 연말 공연 라인업 확정…'2025 밴드데이'→'썸데이 크리스마스'

나상현씨밴드(BAND NAH)가 올겨울 다양한 무대로 관객들과 만난다.

나상현씨밴드는 오는 11월 15일 '2025 밴드데이', 11월 30일 '피크박스 2025 vol.2', '12월 25일 '썸데이 크리스마스' 무대에 차례로 오른다.

소속사 재뉴어리는 "나상현씨밴드가 연말까지 다양한 페스티벌에 출연하며 활발한 공연을 이어간다"라며 "다가오는 겨울 시즌에도 다채로운 무대를 통해 나상현씨밴드 음악을 사랑하는 많은 팬들과 특별한 시간을 만들어갈 것"이라고 밝혔다.

지난 8월 서울, 부산, 대전, 광주, 전주, 춘천, 대구 등에서 전국투어 '여름빛 2025'를 개최하고 에너지를 확장해온 나상현씨밴드는 전국투어의 열기에 힘입어 보다 다양한 페스티벌에서 특유의 에너지 넘치는 무대로 팬들을 찾을 계획이다.

그동안 나상현씨밴드는 단독 콘서트는 물론 다양한 공연에 꾸준히 참여하며 '페스티벌 대세 밴드'다운 존재감을 증명해왔다. 나상현씨밴드는 투어에서 쌓아 올린 에너지를 연말 무대까지 확장해 바쁜 일상 속 공연장을 찾은 관객들에게 한층 단단해진 본인들만의 음악적 색깔을 선사할 전망이다.

나상현씨밴드는 앞으로도 독창적인 음악 세계로 리스너들과 호흡할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]