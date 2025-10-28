수면무호흡증 환자 치매 위험↑… 양압기 치료로 조기관리 하세요

많은 사람들은 코골이를 그리 심각하게 생각하지 않는다. "좀 피곤해서 그래", "원래 코를 좀 골아" 하며 자기 합리화를 하거나, 가벼운 생활 습관 개선을 통해 문제를 해결하려는 경우가 많다.

하지만 이러한 개인적인 노력만으로 해결되지 않는 문제가 있다. 심한 코골이와 동반되는 폐쇄성 수면무호흡증이다.

폐쇄성 수면무호흡증은 수면 중 기도가 반복적으로 좁아지거나 막혀 호흡이 멈추는 질환이다. 이때 뇌는 산소 확보를 위해 각성 신호를 반복적으로 보내는데, 이러한 과정이 수십에서 수백 차례 반복되면 깊은 수면이 방해받고 만성적인 저산소 상태가 초래된다. 이는 뇌혈류 저하, 기억을 담당하는 해마 기능 손상으로 이어져 인지력 및 집중력 저하, 나아가 치매 발병 위험을 증가시킨다.

특히 중등도 이상의 수면무호흡증 환자가 치료를 받지 않을 경우 심근경색, 부정맥, 고혈압, 뇌졸중 등 심혈관 질환 위험까지 높아지는 것으로 알려져 있다. 수면 중 산소 공급 부족은 자율신경계 과활성화를 유발하여 혈압 상승 및 혈관 내피 손상을 초래, 혈류 흐름을 불안정하게 만들 수 있다.

영국 옥스퍼드대학교 연구팀은 국제학술지 'Sleep(2024년 12월호)'에 발표한 연구에서 30~69세 성인 12만 명을 9년간 추적 관찰한 결과, 수면무호흡증 환자는 정상인보다 치매 발생 위험이 약 1.43배 높았다고 밝혔다. 연구팀은 수면 중 산소포화도의 반복적인 저하가 뇌신경세포 손상과 인지 기능 저하를 가속화한다고 설명했다.

이처럼 폐쇄성 수면무호흡증이 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있음을 인지하고, 증상이 의심된다면 정확한 진단과 적절한 치료를 고려하는 것이 바람직하다. 현재 수면무호흡증은 중증도에 따라 다양한 치료법이 고려될 수 있으나, 현재 국제수면의학회(AASM)는 양압기 치료(CPAP)를 표준 치료로 권고하고 있다.

양압기는 수면 중 기도가 막히지 않도록 일정한 압력의 공기를 코를 통해 불어넣어 주는 방식으로 작동하며, 비침습적이면서도 효과가 빠르게 나타나는 것이 특징이다. 이 치료법은 수면 중 산소포화도를 안정적으로 95% 이상 유지시켜 뇌 기능 보호에 도움을 줄 뿐만 아니라, 중등도 이상 환자에서 다양한 심혈관 질환의 합병증 예방 효과를 기대할 수 있다. 수면무호흡증 진단을 위한 수면다원검사와 양압기 치료는 현재 건강보험이 적용돼 비용 부담 없이 적극적인 치료가 가능하다.

신홍범 코슬립수면의원 원장은 "수면무호흡증을 단순한 코골이로 방치하면 뇌에 산소 공급이 지속적으로 차단돼 신경퇴행성 변화가 가속화될 수 있다"며, "양압기 치료는 수면 중 산소포화도를 95% 이상으로 유지시켜 뇌 기능 보호에 도움을 준다"고 강조했다.

이어 "치매와 같은 인지 질환은 조기에 발견하고 관리하는 것이 중요하다"며 "코골이나 무호흡이 의심된다면 수면다원검사를 통해 정확히 진단받고 치료를 시작해야 한다"고 덧붙였다.

