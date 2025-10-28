박서함, 새해 시작은 팬들과 함께…팬미팅 'See you at 10:28' 1월 개최

배우 박서함이 팬들과 함께 2026년의 시작을 함께한다.

박서함은 2026년 1월 3일(토), 4일(일) 양일간 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 <2026 PARK SEO HAM FANMEETING_See you at 10:28>을 개최한다.

이번 팬미팅 타이틀의 '10:28'은 박서함의 생일 10월 28일을 시간으로 표현한 것으로, 박서함과 그의 팬 ‘사서함’(팬덤명: SASEOHAM)이 함께하는 '우리만의 시간'을 뜻한다.

박서함은 지난 2024년 팬미팅 <POSTBOXHAM : 서로, 함께>를 성황리에 마무리하며 팬들의 뜨거운 사랑을 확인한 바 있다. 이후 2년 만에 개최되는 팬미팅이며 2026년 새해의 첫 주말을 팬들과 함께 보낸다는 점에서 더욱 뜻깊은 시간이 될 것으로 기대된다.

박서함은 지난 9월 공개된 디즈니+의 오리지널 사극 시리즈 '탁류'에서 혼탁한 세상 속 청렴한 관리를 꿈꾸는 '정천' 역을 맡아 화려한 액션과 복잡한 서사를 품은 감정 연기를 선보였다. 첫 사극에서 보여준 새로운 모습으로 긍정적인 평을 받으며 앞으로의 활동에 관심을 더하게 했다. 현재는 tvN 새 드라마 '우주를 줄게' 촬영 중에 있다.

박서함의 2026 팬미팅 <See you at 10:28>의 티켓 예매는 NOL티켓을 통해 진행되며, 오는 10월 31일(금) 오후 8시부터 ‘SASEOHAM’ 멤버십 선예매가, 11월 3일(월) 오후 8시부터는 일반 예매가 오픈된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

