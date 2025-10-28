스포츠토토와 함께하는 응원 한 판! CGV 영등포서 다시 한번 열린다

사진=스포츠토토코리아 제공

‘KBO리그 플레이오프(PO)에 이어 한국시리즈(KS)의 열기를 다시 한번 영화관에서 함께 즐길 수 있는 색다른 이벤트가 열린다.’

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 오는 29일부터 31일까지 CGV 영등포점에서 체험형 응원 팝업스토어 ‘스포츠토토와 함께하는 응원 한 판!’을 운영한다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 야구 팬들이 대형 스크린을 통해 한국시리즈 경기를 함께 관람하며 스포츠토토 상품을 무료로 체험할 수 있도록 기획됐다. 참가비 없이 온라인 신청만으로 누구나 참여할 수 있다. 일자별 선착순 200명을 대상으로 운영된다.

응원전은 한국시리즈 ▲3차전: 10월 29일 한화-LG ▲4차전: 10월 30일 한화-LG ▲5차전: 10월 31일 한화-LG(경기 일정에 따라 진행 여부 확정 예정) 순으로 열린다. 참가자에게는 CGV 입장권과 함께 팝콘과 음료, 응원봉으로 구성된 ‘응원 콤보 세트’가 제공된다.

행사 현장 참가자들은 스포츠토토의 인기 상품인 ‘프로토 승부식(한경기구매, 야구전반)’ 게임을 무료로 체험할 수 있다. 또 경기 중간과 종료 후에는 적중자 추첨 이벤트를 통해 다양한 경품이 지급될 예정이다.

이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 “이번 응원전은 지난 플레이오프에 이어 한국시리즈에서도 뜨거운 현장 분위기를 영화관에서 함께 즐길 수 있도록 다시 한번 마련한 행사”라며 “야구팬들이 스포츠토토를 보다 가깝게 체험하며, 새로운 응원 문화를 느낄 수 있길 바란다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

