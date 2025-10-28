트레저, 일본 레코드협회 '플래티넘'·'골드' 추가 획득

Evoto

트레저가 올해 발표한 두 앨범으로 일본 레코드협회로부터 플래티넘 및 골드를 잇달아 인정받으며 현지 음악 시장에서 견고한 영향력을 과시했다.

28일 YG엔터테인먼트에 따르면 트레저는 스페셜 미니 앨범 [PLEASURE]와 미니 3집 [LOVE PULSE]로 일본 레코드협회에서 각각 골드디스크 '플래티넘(25만 장)'과 '골드(10만 장)'를 인정 받았다. 두 앨범 모두 9월 기준 해당 출하량을 돌파하며 괄목할 만한 성과를 달성했다.

이로써 트레저는 일본 레코드협회 골드디스크 메달을 총 6개로 확대했다. 미니 2집 [THE SECOND STEP : CHAPTER TWO]와 일본 싱글 2집 'KING KONG / REVERSE'의 '골드', 일본 싱글 1집 'Here I Stand'의 '플래티넘', 정규 2집 [REBOOT]의 '더블 플래티넘(50만장)' 기록까지 쌓으며 탄탄한 코어 팬덤을 다시 한 번 입증했다.

미니 3집 [LOVE PULSE]는 9월 발매 당시 트레저는 아이튠즈 재팬 톱 앨범 왕좌를 단숨에 꿰찼고, 현지 주요 음원 차트 최상위권에 오르는 등 폭넓은 호응을 얻었다. 지난 3월 발매된 스페셜 미니 앨범 [PLEASURE] 역시 빌보드재팬 '2025년 상반기 톱 앨범 세일즈 톱 20' 상위권에 이름을 올리며 장기 흥행을 이어갔고, 이에 힘입어 일본 대표 여름 특집 음악 방송 '2025 FNS 가요제 여름'에 출연하기도 했다.

올 하반기 트레저는 세 번째 일본 투어 '2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN'으로 열도를 누빈다. 지난 10월 25일~26일 도쿄 게이오 아레나에서의 첫 공연을 전석 매진 속 성공적으로 마친데 이어 11월 7~9일 아이치, 11월 14~16일 후쿠오카, 11월 22~24일과 내년 1월 10~11일 카나가와, 2월 10~11일 오사카로 향해 5개 도시·15회차 공연을 전개한다.

