코요태, 오늘(28일) ‘2025 코요태스티벌’ 창원 공연 티켓 오픈

그룹 코요태가 전국투어의 종착지인 창원 공연 티켓을 오픈한다.

28일 오후 8시 예매처 티켓링크를 통해 ‘2025 코요태스티벌 전국투어 : 흥’(이하 ‘2025 코요태스티벌’) 창원 공연 티켓이 오픈된다. 창원 공연은 오는 12월 27일 창원 KBS홀에서 개최된다.

이번 창원 공연은 ‘2025 코요태스티벌’의 피날레를 장식할 마지막 공연인 만큼, 코요태는 흥을 영혼까지 끌어모아 쏟아 붓겠다는 각오다. 날씨가 점점 추워지고 있는 가운데, 관객들의 내제된 흥을 폭발시켜 공연장을 열기로 가득 채울 수 있도록 만반의 준비 중이다.

앞서 대구와 서울 공연을 즐겼던 관객들은 무대 시작부터 끝까지 자리에서 일어나 떼춤, 떼창으로 코요태와 함께 했다. 콘서트가 끝난 뒤에는 “목이 다 쉴 정도로 노래 불렀다”, “온 몸에 근육통이 왔다”, “너무 놀아서 내일 출근 못할 것 같다” 등의 후기가 쏟았다.

게스트 역시 특별하다. 대구 공연에는 임창정이, 서울 공연에는 조성모, 디바가 출격했던 만큼, 창원 공연에는 어떤 게스트가 ‘2025 코요태스티벌’의 열기를 더 뜨겁게 달굴지 기대가 뜨겁다.

‘2025 코요태스티벌’은 11월 15일 울산, 11월 29일 부산, 12월 27일 창원 공연을 앞두고 있다.

