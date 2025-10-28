한석규X배현성 ‘신사장 프로젝트’ OST 스페셜 음원

드라마 '신사장 프로젝트'의 OST 스페셜 앨범이 발매됐다.

매회 자체 최고 시청률을 경신하며 화제의 중심에 선 드라마 ‘신사장 프로젝트’. 탄탄한 각본과 뛰어난 연출, 배우들의 명품 연기력에 더해, 몰입감을 높이는 OST까지 더해지며 호평 속에 상승 곡선을 그리고 있는 가운데, 오늘 28일 정오 OST SPECIAL이 발매됐다.

tvN ‘신사장 프로젝트’는 사회의 부조리함에 맞서 맹활약을 펼치는 신사장의 히어로 모먼트와, 일상 속 대화에 자연스럽게 녹아든 위로의 메시지를 섬세한 연출로 풀어내며 시청자들의 뜨거운 반응을 얻고 있으며, 여기에 극의 감정선을 섬세하게 이끌어가는 음악 역시 높은 평가를 받고 있다.

이번 OST SPECIAL 앨범에는 독보적 소울 보컬로 극의 몰입도를 더한 '낙장불입 - 최항석과 부기몬스터’를 시작으로, 신사장의 흔들림 없는 의지를 드라마틱하게 표현한 'In My Way - 정홍일’까지 2곡의 가창곡이 수록됐다.

또한 적재적소에 삽입되어 드라마틱하게 몰입도를 높인 61곡의 스코어 트랙이 수록되었고, 스코어 녹음 현장을 담은 SPECIAL 클립이 유튜브를 통해 공개돼, 현장의 생생한 열기와 드라마의 감동을 이어갈 예정이다.

특히, 이번 '신사장 프로젝트'의 음악은 '시그널', '비밀의 숲', '펜트하우스', '더 글로리' 등 다양한 영화와 드라마의 음악을 맡아온 김준석 음악감독이 진두지휘했다. 한층 정교하고 완성도 높은 음악으로 드라마의 감동과 여운을 고스란히 이어가며 오래도록 시청자들의 기억 속에 머물 것이다.

한편, ‘신사장 프로젝트’ OST SPECIAL은 오늘 28일 정오에 각종 음원 플랫폼을 통해 공개됐다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

