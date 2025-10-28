“감까지 나눠주는 요가쌤” 이효리, 수강생에 직접 간식 선물

사진= ‘아난다 요가’ 공식 SNS

가수 이효리가 요가 수업을 통해 수강생들에게 특별한 힐링을 선사했다.

28일 이효리가 운영 중인 ‘아난다 요가’ 공식 SNS에는 최근 수업에 참여한 수강생들의 후기가 잇따라 올라왔다.

수강생들은 “이렇게 만나니 그냥 동네 요가 선생님 같다”, “별이 보이는 새벽에 시작해 해 뜨는 아침에 끝난 요가”, “유난스러운 청일점이자 초급생이지만 쌤 덕분에 용기를 얻었다”, “내가 이렇게 행복해도 되나 싶을 정도로 마음이 편안했다” 등 진심 어린 소감을 남겼다.

특히 이효리는 수강생들에게 직접 보이차와 홍시 간식을 나눠주며 다정한 면모를 드러냈다. 수강생들은 “따뜻한 보이차와 홍시까지”, “감 나눠주는 아난다 선생님”, “오늘 요가는 어쩐지 더 담감(감동적)”이라며 감사의 마음을 전했다.

지난 9월 서울 서대문구 연희동에 문을 연 ‘아난다 요가’는 이효리가 직접 지도하는 클래스다. 사전 예약제로 운영되며, 10월부터는 정기 수강권 제도를 도입했다.

이효리는 매일 오전 6시 30분부터 7시 30분, 그리고 8시 30분부터 9시 30분까지 하루 두 차례 수업을 진행하고 있다.

한편, 이효리는 2013년 가수 이상순과 결혼한 뒤 제주도에서 생활하다 지난해 서울 평창동으로 이사했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

