김민하, ‘영어천재’ 비결 공개…“내 나이가 기억나는 순간부터 공부했다”

사진= 유튜브 채널 ‘채널십오야’ 영상 캡처

배우 김민하가 유창한 영어 실력의 비결을 직접 공개했다.

27일 공개된 유튜브 채널 ‘채널십오야’에서는 “태풍상사 강태풍 사장님 오미선 주임님과 함께하는 특급인터뷰”라는 제목으로 tvN 토일드라마 ‘태풍상사’ 주연 배우 이준호, 김민하가 출연한 라이브 방송이 진행됐다.

이날 방송에서 나영석 PD는 극 중 오미선(김민하 분)의 유창한 영어 스피치 장면을 언급하며 “거짓없이 대답해달라. 저 신 찍을 때 앞에 누가 영어 대사 들고 있었냐”라고 물었다.

이에 김민하는 “안 들고 있었다”고 단호히 답했다. 함께 출연한 이준호 역시 “심지어 저 대사 며칠 전에 받았다”고 덧붙였고, 나영석 PD는 “아시는 분은 아실 텐데 영어 되게 잘하시지 않나. 영어키즈”라며 감탄을 표했다.

사진= 유튜브 채널 ‘채널십오야’ 영상 캡처

김민하는 “맞다. 영어 잘한다. 사실 근데 몇 번 어학연수 몇 주 갔다 오긴 했지만 그래도 한국에서 공부했던 시간이 훨씬 길어서 미선이가 저렇게 혼자 공부해서 하는 게 이해되기도 하고. 열심히 공부한 걸 누구한테 보여줬을 때 쾌감이나 이런 것들이 공감이 되더라”고 말했다.

나영석 PD는 해당 장면에 대해 “짧게 지나가려고 기획된 신이었는데 일부러 방점 찍은 느낌이 의미가 있다. 힘들게 공부해서 굉장히 두근두근 거리며 준비해서 멋지게 펼쳐내는, 성장하는 모습”이라며 감동을 전했다.

이에 김민하는 “언젠가는 이루어진다는 느낌이 미선이한테 진짜 많이 녹아있다. 상사맨도 항상 되고 싶었는데 수능도 못 보고 포기하고 했지만 꿈이 이루어지고 이런 영화 같은 것들도 ‘언젠가 내가 상사맨으로서 펼쳐낼 수 있구나’, ‘열심히 묵묵히 하다 보면 언젠가 되겠구나’ 하는 희망적인 메시지들이 미선이한테 많이 있다”고 설명했다.

또한 나영석 PD는 “저기서 멋지게 영어로 스피치하는 모습이 딱 ‘저런 멋진 직원이 우리 회사에 있으면 되게 든든하겠다’는 느낌이 들었다”고 말했고, 이준호는 “그래서 마지막 표정이 되게 든든한 느낌이었다. ‘사장이 이것밖에 못해서 미안하다’, ‘난 필름이나 넘기고 있는데 너무 잘한다 우리 직원’ 이런 느낌이었다”라고 전해 웃음을 자아냈다.

특히 나영석 PD가 “영어는 왜 잘하냐. 학원 다녔다 그랬죠?”라고 묻자, 김민하는 “학원 열심히 다녔고, 저는 사실 내 나이가 기억나는 동안 계속 영어를 배웠다. 진짜 시간이다”라고 답하며 꾸준한 노력이 비결임을 밝혔다.

이에 나영석 PD는 “열심히 하면 여러분도 할 수 있다”고 격려하며 방송을 훈훈하게 마무리했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]