[SW현장] “목표는 월드투어” 日 데뷔 마친 앤팀, ‘K-팝 본진’ 한국서 데뷔

그룹 &TEAM(앤팀)이 28일 서울 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 열린 미니 1집 'Back to Life' 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. YX레이블즈 제공

‘日 현지화 그룹’ 앤팀이 K-팝 본진에 도전장을 던졌다.

28일 서울 용산구 블루스퀘어에서 그룹 앤팀(&TEAM)의 한국 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 앤팀은 하이브 뮤직그룹 YX 레이블즈 소속 글로벌 그룹으로 2022년 하이브 글로벌 보이그룹 데뷔 프로젝트 '&AUDITION – The Howling –'(앤 오디션 - 더 하울링 -)을 통해 결성됐다. ‘각기 다른 개성을 가진 9명이 한 팀이 되어 사람과 사람, 사람과 세계, 그리고 팬들과 연결된다’라는 의미의 팀명을 바탕으로 하나의 목표를 향해 달려가고 있다.

28일 발매하는 ‘백 투 라이프(Back to Life)’는 본격적인 한국 데뷔 앨범이다. 의주는 “한국 데뷔 소식을 들었을 때 깜짝 놀랐다. 준비하면서 많이 기다려주는 팬들을 보며 잘하고 싶다는 마음이 커졌다”는 소감을 밝혔다. 하루아는 “걱정보다 기대와 설렘이 컸다. 새로운 무대에서 활동할 기회가 생겼다는 게 ‘글로벌 아티스트’의 꿈에 한 발 다가 설 수 있는 기회가 되는 것 같다”고 덧붙였다.

새 앨범은 지난 3년간 키워온 팀워크와 성장을 담은 앨범이다. ‘다시 살아나다’라는 의미의 제목처럼 더 강하고 새로운 모습으로 나아가겠다는 의지를 담았다. 의주는 “어떤 시련이나 고난이 생겨도 포기하지 않고 다시 올라서겠다는 의지를 담았다. 더 큰 아티스트를 향한 앤팀의 새로운 출발점”이라고 소개했다.

앤팀은 엠넷 오디션 프로그램 ‘아이랜드’ 참가자 케이·니콜라스·의주·타키와 ‘앤 오디션 - 더 하울링 -’을 통해 선발된 후마, 유마, 조, 하루아, 마키까지 9인조로 구성됐다. 아이랜드에서 한 차례 데뷔의 고배를 마셨던 의주는 “크고 소중한 경험이었다. 아이랜드가 끝나고 데뷔를 준비하기까지의 시간이 소중했고, 멤버들을 만날 수 있어서 기쁘다. 덕분에 더 단단해진 모습으로 데뷔할 수 있었다”고 했다. 니콜라스는 “꿈을 시작한 나라에서 다시 데뷔하게 됐다. 아홉 명이 함께 데뷔할 수 있어서 운이 좋다고 생각한다”고 했다. 케이는 “아이랜드를 통해 많은 성장을 이뤘고, 앤 오디션을 거쳐 최고의 멤버들과 만날 수 있어서 다행이다. 그래서 한국 데뷔가 더 특별하다”고 의미를 찾았다.

앤팀은 ‘하이브 첫 현지화 그룹’이라는 타이틀 아래 K-팝 그룹 육성 시스템을 거쳐 탄생했다. 의주는 “K-팝 시스템 중 가장 큰 특징은 어릴때부터 춤 노래 뿐 아니라 다양한 재능을 키울 수 있다는 점이다. 그 과정을 통해 매력있는 아티스트 분들이 탄생하는 것 같고, 우리도 시스템 안에서 훈련받고 데뷔하게 되어 자랑스럽다”고 답했다.

9인의 멤버는 일본 국적의 6인 멤버를 비롯해 한국, 대만, 독일 국적의 멤버로 구성됐다. 다국적 그룹인 만큼 한국 활동에 앞서 언어적인 노력도 필요했다. 유마는 “한국 데뷔인 만큼 언어가 중요하다고 생각했다. 부담이 컸지만, 많은 콘텐츠를 보며 한국어를 익히며 실력도 많이 늘었다”고 했고, 하루아는 “열심히 공부했지만, 아직 한국어 실력이 걱정되기도 한다. 우리의 마음이 잘 전달되길 바란다”고 덧붙였다.

한국 음악방송의 관전 포인트의 ‘엔딩요정’, 직캠 콘텐츠 등을 위한 준비도 단단히 했다. 하루아는 “엔딩요정을 위해 표정 연습을 했고, 직캠을 위한 동작도 하나하나 준비했다”며 엔딩의 한 장면을 선보였다. 조는 “조 “아직 우리를 잘 모르는 분들에게 우리의 매력을 알릴 기회다. 한국 음악방송에서 1위를 꼭 하고 싶다. 전 세계 팬분들이 지켜봐주는 한국 음방에서 1위를 한다면 우리에게도, 팬분들에게도 자랑이 될 것 같다”고 각오를 다졌다.

앤팀은 지난해 12월 발표한 정규2집으로 일본 골드 디스크 대상 베스트 5 앨범에 선정됐다. 지난 4월 낸 싱글 ‘고우 인 블라인드(Go in Blind)’ 100만 장을 돌파하기도 했다. 앤팀은 지난 5월 일본 아이치에서 출발한 첫 아시아 투어로 16만 관객을 동원했다. 서울 콘서트도 3회차 전석 매진을 기록하는 등 데뷔 초부터 많은 성과를 얻었다.

전 세계가 주목하는 K-팝 본진에서의 데뷔다. 유마는 “우리만의 색과 정체성 보여주는게 가장 큰 목표다. 한국 데뷔를 계기로 더 넓은 무대로 나아가고 싶다. 중요한 첫 걸음이 될 무대”라고 의미를 찾았다.

후마는 “많은 가수들과 함께 무대에 설 수 있어 설렌다. 앤팀만의 무기는 아홉 멤버의 팀워크다. 무대에 섰을 때 힘을 하나로 만들 수 있는 우리의 팀워크를 대중분들에게 보여드리고 싶다”고 했고 의주는 “강렬한 퍼포먼스 안에 있는 아홉 명의 자유로운 에너지가 돋보이는 게 우리의 매력”이라고 자신했다.

일본 데뷔와 한국 데뷔를 거쳐 다음 목표는 월드투어다. 앤팀은 “아시아 투어 때부터 한국 데뷔에 관한 이야기를 많이 했다. 팬분들이 기다려준 것을 알고 있다. 한국어, 일본어 외에도 다양한 언어를 구사할 수 있는 멤버들이 있으니, 세계 시장으로 나아갈 수 있도록 노력하겠다”고 포부를 빛냈다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

