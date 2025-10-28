“SM의 첫 번째 자부심”…H.O.T. 10년 만에 이수만과 전화 재회

사진=유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 영상 캡처

1세대 아이돌 그룹 H.O.T.가 데뷔 29년 만에 프로듀서 이수만과 전화로 재회했다.

27일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 ‘단지 널 사랑해 H.O.T. 완전체_희귀영상 무한 방출합니다’라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 문희준, 장우혁, 토니안, 강타, 이재원 등 멤버 전원이 출연해 데뷔 시절의 추억과 비하인드 스토리를 전했다.

멤버들은 신동엽과의 오랜 인연을 회상하며 “데뷔 전, 신동엽 형님이 속옷을 사줬다”고 폭로해 웃음을 자아냈다. 문희준은 “그때 신동엽 형님이 케빈 클라인을 선물해 주셨는데, 그 이후로 다른 브랜드는 입어본 적이 없다”며 “초심을 잃지 않으려 한다”고 말했다.

또한, 극도의 신비주의 콘셉트를 지켰던 시절에 대해 문희준은 “방송국에서 화장실을 가면 신비로움이 깨질까 봐 일부러 다른 방송국까지 가서 볼일을 봤다”고 털어놨다. 이에 토니안은 “급할 땐 은행으로 갔다”고, 강타는 “매니저 몰래 다녀왔다”고 덧붙이며 당시의 긴장감을 전했다.

이날 방송의 하이라이트는 신동엽이 이수만 프로듀서에게 즉석 전화를 걸며 이뤄졌다. 신동엽은 “수만이 형님이 늘 말하신다. ‘H.O.T.가 없었으면 SM은 존재하지 않았다’고 하신다”며 “SM을 브랜드로 만든 결정적 존재라고 평가하신다”고 전했다.

전화를 받은 이수만은 “보고 싶다”고 반가움을 표했고, 멤버들은 차례로 인사를 건넸다. 문희준은 과거의 명대사 “선생님, 한 번 더 키워주세요”를 재현해 폭소를 유발했으며, 토니안은 “신인 그룹 A2O도 잘 보고 있다”고 인사했다.

이수만은 “너희는 여전히 SM의 첫 번째 자부심이다. 살아 있는 전설이지”라며 “H.O.T. 사랑해요”라고 진심 어린 메시지를 남겼다.

또한, 연습생 시절 ‘잡채밥 사건’과 문희준의 ‘미국 공항 해프닝’ 등 유쾌한 에피소드들도 이어지며 웃음을 더했다.

마지막으로 H.O.T.는 “여전히 마음속엔 H.O.T.가 있다”며 서로를 향한 우정을 확인했다. 문희준은 “조심스럽지만 다시 뭉칠 수 있다는 게 행복하다”고, 장우혁은 “그 시절의 우정이 지금도 이어진다”고 전했다.

한편, H.O.T.는 오는 11월 22~23일 인천 인스파이어 아레나에서 열리는 ‘한터 뮤직 페스티벌 인 코리아’를 통해 약 6년 만에 팬들과 재회한다.

