BTS 뷔, 박효신과 부른 ‘윈터 어헤드’ 스포티파이 5억 스트리밍 돌파

방탄소년단(BTS) 뷔가 솔로곡으로 또 한 번 스포티파이 기록을 갱신했다.

28일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 뷔와 박효신이 함께 부른 듀엣곡 ‘윈터 어헤드(Winter Ahead)’가 10월 25일 기준 스포티파이 누적 스트리밍 5억 회를 돌파했다. 이번 기록은 뷔의 솔로곡 중 네 번째 5억 스트리밍 돌파 성과다. 앞서 ‘러브 미 어게인(Love Me Again)’, ‘프렌즈(FRI(END)S)’, ‘슬로우 댄싱(Slow Dancing)’이 이미 이 기록을 달성했다.

‘윈터 어헤드’는 지난해 11월 발표된 재즈 팝 장르 곡으로, 색소폰·트럼펫·프리페어드 피아노 등 악기 연주가 돋보인다. 뷔와 박효신의 목소리가 절묘하게 어우러지며, 초겨울의 따뜻한 분위기를 전하는 곡으로 평가받는다.

곡 발표 직후 ‘윈터 어헤드’는 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’에 99위로 진입하며 뷔의 다섯 번째 ‘핫 100’ 솔로곡으로 이름을 올렸다. 빌보드는 이 곡을 “이번 시즌을 위한 최고의 겨울 노래 27선”에 선정하며, “초겨울의 첫날을 떠올리게 한다. 따스함과 포근함을 고스란히 담은 곡”이라고 소개했다.

뷔는 이 외에도 스포티파이에서 10억 스트리밍을 돌파한 ‘러브 미 어게인’을 포함해, 총 12곡의 억대 스트리밍 솔로곡을 보유하며 글로벌 솔로 아티스트로서의 입지를 확고히 하고 있다.

