떡볶이 재벌 3세가 아이돌로 변신?…하민기 내년 데뷔

사진= 하민기. 모덴베리코리아 제공

한국 최초 떡볶이 수저 아이돌이 등장할 전망이다.

28일 소속사 모덴베리코리아는 2026년 하반기 신규 보이그룹 론칭 계획을 공개하며, 연습생 하민기를 첫 멤버로 소개했다.

하민기는 2007년생으로, 국내 대표 떡볶이 프랜차이즈 신전떡볶이의 창립주이자 회장인 하성호 대표의 손자다. SM엔터테인먼트 연습생 출신으로, 185cm의 큰 키와 시원한 비주얼을 갖춘 그는 데뷔 전부터 팬들의 관심을 받고 있다.

모덴베리코리아 관계자는 “신전떡볶이 일가에서 하민기의 데뷔 준비를 적극적으로 응원하고 있어 감사하다. 당사는 2026년 하반기 론칭을 목표로 신규 보이그룹 트레이닝에 심혈을 기울이는 중”이라고 밝혔다.

하민기는 소속사를 통해 “다양한 팬들과 소통할 생각에 벌써 설렌다. 아직 연습생이지만 아티스트가 되어 진심을 담은 음악으로 대중에게 다가가고 싶다”고 각오를 전했다.

한편 모덴베리코리아에는 틴탑 출신 방민수, 다이아 출신 안솜이 등이 소속돼 있으며, 이번 신인 보이그룹 역시 K-팝 시장에서 존재감을 발휘할지 주목된다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

