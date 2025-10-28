‘공중파 맞아?’ 정신과 의사 오진승 거짓말에 시청자 ‘폐지해라’ 목소리까지

사진= SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 방송 화면 캡처

SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’이 정신과 전문의 오진승의 거짓말 방송으로 논란에 휩싸였다.

27일 방송된 ‘동상이몽2’에서는 오진승과 아내 김도연의 일상이 공개됐다. 오진승은 141만 구독자를 보유한 유튜브 채널 ‘닥터프렌즈’의 3인 멤버로도 활동 중이다.

그러나 이날 방송에서 오진승은 “방송에서만 말하는 비밀이다. 오은영 박사님이 실제로 제 고모이시다. 고모도 방송을 많이 하셔서, 개인적으로 좋은 얘기를 많이 해준다. 설날에 세뱃돈도 주신다”라며 황당한 주장을 이어갔다. 이어 그는 “요즘 제게 오정세 배우를 닮았다고 하는데, 내 사촌형이다. 정말 대단한 고모, 대단한 사촌형이다. 보성 오 씨의 피가 흐르고 있는 거 같아서 지지 않으려고 열심히 노력하며 살고 있다”라고 덧붙였다.

이에 MC들과 딘딘까지 놀라움을 감추지 못했지만, 아내 김도연은 “(오진승이) 목적 없는 거짓말을 많이 한다. 유명인들과 친하다는 거짓말도 한다. 오정세, 오은영 혈연도 (사실이) 아니다”라며 사실을 폭로했다.

출연진들은 “오늘 녹화 못 한다”, “사기꾼”, “공중파에서 거짓말해도 되냐”라며 강하게 항의했다. 오진승은 이에 대해 “주목받고 싶고, 남에게 피해를 주기보다는 재밌어서 거짓말을 한다”라며 해명했다.

그는 유튜브 굿즈 관련해서도 “원래 팔 계획이 없었는데, 마뗑킴에서 같이 컬래버레이션해보자고 했다”라며 꾸며낸 이야기를 이어갔다. 이에 서장훈은 “구라지. 아까 속아 넘기고 뭘 또 속냐”라고 반응했고, 이현이는 “우리가 이걸 의심하면서 봐야 하는 거냐”라며 어이없어 했다.

아내 김도연은 “아 진짜 지친다, 이제. 거짓말에 대꾸하기 지친다”라고 한숨을 내쉬었지만, 오진승은 “아니, 나 오늘 거짓말한 거 하나밖에 없어”라며 해맑게 말해 시청자들의 분노를 자아냈다.

논란은 오진승 개인을 넘어 ‘동상이몽2’ 제작진에게도 향했다. 반복되는 허위 사실을 예능적 요소로 편집 없이 내보낸 편집 방식에 대해 시청자들은 “재미도 없고 의미도 없다”라며 비판하고 있다. 일부 네티즌들은 “콘셉트 이상하게 잡았네. 자기들끼리 웃기다고 찍었을 거 아냐. 한심하다”, “방송 수준 처참하다” 등 강한 쓴소리를 남겼다.

