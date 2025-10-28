기념 유니폼도 나온다… KBL, ‘스포츠일러스트레이티드 라운드 MVP’ 명명권 계약

사진=KBL 제공

한국농구연맹(KBL)은 28일 “㈜케이엔코리아의 스포츠일러스트레이티드와 ‘2025-2026 LG전자 프로농구’ 라운드 최우수선수(MVP) 명명권 계약을 체결했다”고 밝혔다. 더불어 이번 시즌 라운드 MVP 공식 명칭을 ‘스포츠일러스트레이티드 라운드 MVP’로 확정했다.

이번 계약에 따르면 라운드 MVP로 선정된 선수의 경우 스포츠일러스트레이티드와 함께 디자인한 MVP 굿즈가 출시된다. 지난 시즌까지 기념 티셔츠 형태로 제작됐으나, 이번 시즌부터는 농구 유니폼을 새롭게 선보이며 응원타올, 키링 등 다양한 상품이 출시될 예정이다.

나아가 스포츠일러스트레이티드는 올스타전도 공식 후원사로 함께한다. 3시즌 연속 덩크 콘테스트 후원사로 참여하며 올스타전 유니폼 디자인과 제작을 맡는다.

한편, 스포츠일러스트레이티드는 1954년 미국에서 시작한 스포츠 전문 매거진이며, 스포츠일러스트레이티드 패션은 이를 기반으로 탄생한 스포츠 캐쥬얼 패션 브랜드다. 현재 다양한 스포츠 종목에서 영감받아 스포츠 캐주얼 느낌의 다양한 의류를 만들고 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]